"Новости культуры": юбилей Союза художников, гастроли симфонического оркестра, сюрпризы Ночи искусств в Доме-музее Сухановых.
"Новости культуры": юбилей Союза художников, гастроли симфонического оркестра, сюрпризы Ночи искусств в Доме-музее Сухановых.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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