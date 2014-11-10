"Новости культуры": Гран-при театрального конкурса, итоги джазового фестиваля, выставка "Другие Курилы", книга "Мода и душа".
"Новости культуры": Гран-при театрального конкурса, итоги джазового фестиваля, выставка "Другие Курилы", книга "Мода и душа".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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