Кожемяко сообщил, куда отправится сразу после своей инаугурации
Свою первую рабочую поездку в качестве избранного губернатора Приморского края Олег Кожемяко намерен совершить в Артемовский городской округ. Об этом Кожемяко сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".
" В этом городе до сих пор не достроены несколько домой для дольщиков. Собираюсь встретится с ними и наметить конкретный план решения проблем долгостроев", - подчеркнул избранный глава Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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