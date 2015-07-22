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Кожемяко сообщил, куда отправится сразу после своей инаугурации

Кожемяко сообщил, куда отправится сразу после своей инаугурации

Свою первую рабочую поездку в качестве избранного губернатора Приморского края Олег Кожемяко намерен совершить в Артемовский городской округ. Об этом Кожемяко сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

" В этом городе до сих пор не достроены несколько домой для дольщиков. Собираюсь встретится с ними и наметить конкретный план решения проблем долгостроев", - подчеркнул избранный глава Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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