Новости Общество Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:21
  0

В Приморье будет ликвидировано телевизионное несоответствие с Москвой

В Приморье будет ликвидировано телевизионное несоответствие с Москвой

С января 2019 года в Приморском крае будет окончательно ликвидировано телевизионное несоответствие сетки вещания телеканала "Россия 1"  местному времени, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на на сайт vesti.ru

"Россия 1", флагманский телеканал ВГТРК, объявляет о существенном изменении в схеме распространения своего вещания. 31 декабря состоится единовременный запуск шести новых дублей в дополнение к четырем ныне существующим.

С 1967 года для двух центральных каналов отечественного ТВ формировалось производство основного вещания и четырех его дублей с различным смещением относительно московского времени. Плюс два часа — для Урала, плюс четыре — для Западной Сибири, плюс шесть и восемь часов — для Восточной Сибири и Дальнего Востока соответственно.

Часовые пояса со смещением в -1, +1, +3, +5, +7 и +9 от московского времени входили в зоны распространения ближайшего "четного" дубля. За полвека зрители в "нечетных" часовых поясах привыкли, что телевизор на час не совпадает с местным временем. 31 декабря это несоответствие было особенно заметно: Новый год наступал дважды, сначала по местному времени, а спустя час — в телевизоре.

С 31 декабря 2018 года количество дублей "России 1" вырастет до десяти. Вместе с основным вещанием для европейской части России одноименный канал будет производить 11 идентичных версий — для каждого часового пояса страны от Калининграда (-1) до Чукотки и Камчатки (+9).

Заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала "Россия 1" А.Н. Нечаев прокомментировал: "Наконец торжествует справедливость для российских зрителей, уже полвека не охваченных адаптированным к местному времени поясным вещанием. По нашим расчетам, их сейчас около 22 миллионов — это 15% российского населения. 31 декабря они смогут встретить Новый год ровно в полночь по местному времени вместе с каналом "Россия". Ну, а как Новый год встретишь — так его и проведешь". 

Зрителей, находящихся в зонах распространения новых дублей, об изменениях вещания будут информировать в эфире каналов "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Радио России", "Маяк", "Вести FM" и интернет-ресурсы холдинга.

Помимо этого серия роликов, специально снятых с участием звезд канала, будет размещаться в эфире филиалов ВГТРК в соответствующих регионах.

С 2019 года региональные отрезки "ГТРК "Владивосток" на телеканале "Россия 1" будут выходить по следующей сетки вещания:

Понедельник- пятница: 5.07 - 5.10, 5.35 - 5.41,6.07 - 6.10, 6.35 - 6.41, 7.07 – 7.10, 7.35 - 7.41, 8.07 - 8.10, 8.35 - 8.41, 11.25 - 11.40, 14.25 - 14.40, 17.00 - 17.24; 20.45 - 21.00

Суббота: 8.40 - 9.20, 11.20 - 11.40

Воскресенье: 8.40 - 9.20

Телеканал "Россия 1" занимает первое место по популярности в РФ (средняя доля аудитории 4+ и 18+) в 2016 и 2017 гг. по данным исследовательской компании "Mediascope Россия".

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря