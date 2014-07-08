В Приморье будет ликвидировано телевизионное несоответствие с Москвой
С января 2019 года в Приморском крае будет окончательно ликвидировано телевизионное несоответствие сетки вещания телеканала "Россия 1" местному времени, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на на сайт vesti.ru
"Россия 1", флагманский телеканал ВГТРК, объявляет о существенном изменении в схеме распространения своего вещания. 31 декабря состоится единовременный запуск шести новых дублей в дополнение к четырем ныне существующим.
С 1967 года для двух центральных каналов отечественного ТВ формировалось производство основного вещания и четырех его дублей с различным смещением относительно московского времени. Плюс два часа — для Урала, плюс четыре — для Западной Сибири, плюс шесть и восемь часов — для Восточной Сибири и Дальнего Востока соответственно.
Часовые пояса со смещением в -1, +1, +3, +5, +7 и +9 от московского времени входили в зоны распространения ближайшего "четного" дубля. За полвека зрители в "нечетных" часовых поясах привыкли, что телевизор на час не совпадает с местным временем. 31 декабря это несоответствие было особенно заметно: Новый год наступал дважды, сначала по местному времени, а спустя час — в телевизоре.
С 31 декабря 2018 года количество дублей "России 1" вырастет до десяти. Вместе с основным вещанием для европейской части России одноименный канал будет производить 11 идентичных версий — для каждого часового пояса страны от Калининграда (-1) до Чукотки и Камчатки (+9).
Заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала "Россия 1" А.Н. Нечаев прокомментировал: "Наконец торжествует справедливость для российских зрителей, уже полвека не охваченных адаптированным к местному времени поясным вещанием. По нашим расчетам, их сейчас около 22 миллионов — это 15% российского населения. 31 декабря они смогут встретить Новый год ровно в полночь по местному времени вместе с каналом "Россия". Ну, а как Новый год встретишь — так его и проведешь".
Зрителей, находящихся в зонах распространения новых дублей, об изменениях вещания будут информировать в эфире каналов "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Радио России", "Маяк", "Вести FM" и интернет-ресурсы холдинга.
Помимо этого серия роликов, специально снятых с участием звезд канала, будет размещаться в эфире филиалов ВГТРК в соответствующих регионах.
С 2019 года региональные отрезки "ГТРК "Владивосток" на телеканале "Россия 1" будут выходить по следующей сетки вещания:
Понедельник- пятница: 5.07 - 5.10, 5.35 - 5.41,6.07 - 6.10, 6.35 - 6.41, 7.07 – 7.10, 7.35 - 7.41, 8.07 - 8.10, 8.35 - 8.41, 11.25 - 11.40, 14.25 - 14.40, 17.00 - 17.24; 20.45 - 21.00
Суббота: 8.40 - 9.20, 11.20 - 11.40
Воскресенье: 8.40 - 9.20
Телеканал "Россия 1" занимает первое место по популярности в РФ (средняя доля аудитории 4+ и 18+) в 2016 и 2017 гг. по данным исследовательской компании "Mediascope Россия".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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