Свалку протухшего краба организовали неизвестные в заброшенном доме во Владивостоке
Жители Владивостока жалуются на мешки протухшего краба, сваленные в заброшенном здании на Луцкого, 8. Свалку никто не убирает уже второй месяц, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Свалку морепродуктов обнаружили в трехэтажном пустующем здании рядом с историческим центром Владивостока. Более десятка черных полиэтиленовых пакетов с протухшими морскими отходами отпугивают прохожих и автомобилистов в районе Луцкого, 8 – неприятный запах исходит на десятки метров.
По словам местных жителей, дом давно был убежищем для бездомных, которые организовывали стихийные свалки. Теперь печальную картину омрачает еще и гора мешков с морепродуктами.
«Рядом находится стадион коррекционной школы и Приморский центр занятости населения, местные жители писали в газеты и обращались на радио, но результата нет. Скоро пакеты [с крабом] из окон начнут вываливаться», – жалуются местные жители в социальных сетях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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