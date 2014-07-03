Свалку протухшего краба организовали неизвестные в заброшенном доме во Владивостоке

Жители Владивостока жалуются на мешки протухшего краба, сваленные в заброшенном здании на Луцкого, 8. Свалку никто не убирает уже второй месяц, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Свалку морепродуктов обнаружили в трехэтажном пустующем здании рядом с историческим центром Владивостока. Более десятка черных полиэтиленовых пакетов с протухшими морскими отходами отпугивают прохожих и автомобилистов в районе Луцкого, 8 – неприятный запах исходит на десятки метров.

По словам местных жителей, дом давно был убежищем для бездомных, которые организовывали стихийные свалки. Теперь печальную картину омрачает еще и гора мешков с морепродуктами.

«Рядом находится стадион коррекционной школы и Приморский центр занятости населения, местные жители писали в газеты и обращались на радио, но результата нет. Скоро пакеты [с крабом] из окон начнут вываливаться», – жалуются местные жители в социальных сетях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]