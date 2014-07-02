Кипр обновил иммиграционную программу. В Иммигрант Инвест рассказали об изменениях

Республика Кипр внесла изменения в свою программу предоставления гражданства за инвестиции. О выгодах программы, изменениях и о том, как новая версия отразится на инвесторах из России, рассказали специалисты компании Иммигрант Инвест — официального представителя иммиграционных программ стран ЕС и Карибского региона.

Общая информация

Кипр — одна из самых популярных стран Евросоюза для инвестиционной иммиграции. Срок получения паспорта здесь самый небольшой в ЕС — всего 6-7 месяцев. Республика не предъявляет к новым гражданам никаких требований по проживанию или натурализации. На Кипре можно жить постоянно или не жить вообще, не нужно учить язык и пр. Паспорт Кипра позволяет без виз посещать более 150 стран.

На территории республики действует одна из самых мягких налоговых систем в мире. Здесь самый низкий корпоративный налог, действует соглашение об избежании двойного налогообложения с 50 странами. Инвестор, который стал обладателем кипрского паспорта, может вести бизнес и платить налоги там, где удобно — в этом отношении Кипр также выгодно отличается от многих других стран.

Подать заявление на получение гражданства Кипра через инвестиции кроме главного заявителя могут и члены его семьи: супруг/супруга (в том числе гражданские, если доказана финансовая зависимость от инвестора), финансово зависимые дети до 28 лет и родители обоих супругов старше 55. Оформляя гражданство вместе с родителями инвестор обязан купить им отдельную недвижимость не дешевле 500 тыс. евро и передать в пожизненное владение.

Подробно об изменениях

В феврале 2019 года правительство Республики Кипр внесло ряд изменений в действующую программу получения гражданства за инвестиции. Толчком к этому послужила критика Евросоюза и необходимость перераспределения финансов в различных отраслях.

Изменения в социальной и научной сферах

Программа предоставления гражданства за инвестиции начала действовать на Кипре в 2013 году. За это время инвесторы (почти 1900 человек) инвестировали в экономику больше 6,6 млрд евро. Проблема в том, что почти ничего из этой суммы не пошло на развитие реального сектора экономики и в социальную сферу.

С 2019 года каждый инвестор обязан заплатить 2 невозвратных взноса по 75 тыс. евро: в фонд «Корпорации земельного развития» и «Фонд содействия исследованиям и инновациям». В первом случае средства будут направлены на развитие программы доступного жилья для малообеспеченных слоев населения, во втором — на реализацию ряда проектов в научной и экономической сферах. Так, Кипр намерен больше «вливать» в науку, «диджитализацию» банковской системы и альтернативную энергетику.

По мнению специалистов Иммигрант Инвест, благотворительные взносы такого рода положительно скажутся на репутации новых граждан из числа инвесторов. Население будет понимать, что эти люди оказывают непосредственное влияние на повышение уровня жизни.

Изменения в сфере недвижимости

Минимальный размер инвестиций в недвижимость, который дает право на получение паспорта Кипра — 2 млн евро. Ранее это положение касалось всех типов недвижимости. Начиная с 15 мая 2019 года инвестор, который решит приобрести недвижимость, ранее участвовавшую в инвестиционной программе, обязан заплатить не менее 2,5 млн евро. Это связано с тем, что такая недвижимость переходит из разряда первичной во вторичную. На Кипре действует НДС 19% в отношении «первички», а вторичные объекты не подлежат налогообложению. Республика, не заинтересованная в потере этих денег, ввела условие, о котором шла речь выше.

В 2019 году срок сохранения инвестиций увеличился с трех до пяти лет. Вот как комментирует данное изменение адвокат и директор Иммигрант Инвест по развитию Елена Рудая: «Это изменение повлияет положительно на тех, кто рассматривает данную инвестицию как долгосрочную и планирует получать доход от аренды. С другой стороны, для инвесторов это снижение рентабельности в случае, когда есть альтернативные источники дохода, в которые инвестор мог бы вложить средства от реализованного объекта после срока владения 3 года. Скорее всего цены на первичное жилье остановятся в росте или просядут».





Кипр увеличил пакет документов, обязательных для инвесторов в недвижимость. Теперь к стандартному набору добавились:

Разрешение на планирование или Planning Permit .

. Сертификат о завершении строительства. Если объект не построен, часть его стоимости (от 5%) блокируется банковской гарантией. Девелопер получает всю сумму только после сдачи объекта. Эта мера защитит инвесторов от мошенничества.

Документ, подтверждающий снятие обременений с недвижимости (если таковые есть).

Изменения в требованиях к инвесторам

С 15 мая заявление можно будет подать только имея открытую шенгенскую визу. В Иммигрант Инвест считают, что это не существенное изменение, так как «шенген» — давно не проблема.

Более существенно, что на паспорт Кипра не смогут рассчитывать те, кому уже отказали в другой стране ЕС. С одной стороны Кипр хочет быть уверен в репутации своих будущих граждан, с другой — пошел на требования Евросоюза, со стороны которого звучала критика слишком лояльного отношения Кипра к заявителям.

Изменения видов инвестиций

С 15 мая 2019 года перестанет действовать возможность инвестирования в государственные облигации. Вместо этого инвесторы, кроме недвижимости, смогут вкладывать средства в судоходство. Судовая отрасль — одна из самых развитых на Кипре. В стране действуют офисы крупнейших судоходных компаний мира.

Что касается гособлигаций, эта сфера никогда не пользовалась популярностью среди инвесторов.



Реальные примеры из практики получения гражданства Кипра →

Сколько стоит паспорт Кипра

Начиная с 15 мая 2019 года инвесторы смогут использовать следующие варианты покупки паспорта Кипра:

Инвестиции в жилую недвижимость от 2 млн евро плюс 150 тыс. — вклады в фонды.

Инвестиции в коммерческую недвижимость от 2 млн евро плюс 500 тыс. — покупка жилья плюс 150 тыс. — вклады в фонды.

Инвестиции с судоходство от 2 млн евро плюс 500 тыс. — покупка жилой недвижимости плюс 150 тыс. — вклады в фонды.

Также возможна комбинация перечисленных вариантов. Обязательным является приобретение жилья.

Иммигрант Инвест

Аккредитованный представитель кипрской иммиграционной программы в России — юридическая компания Иммигрант Инвест. Специалисты компании сопровождают клиентов на всех этапах взаимоотношений, оказывают содействие в покупке жилья и управлении коммерческой недвижимостью.

Подробную информацию о программе получения гражданства Кипра через инвестиции можно узнать на официальном сайте Иммигрант Инвест или из публикации на Pravda.ru.

Иммигрант Инвест

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ул. Охотный Ряд, 2, 109012,

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]