Неделя культуры и туризма провинции Цзилинь проходит в Брюсселе

9 апреля по местному времени в столице Бельгии городе Брюссель началась неделя культуры и туризма провинции Цзилинь. Цзилиньская делегация по культуре и туризму представила жителям Брюсселя фотовыставку «Прекрасный Цзилинь», презентацию зимнего туризма, интерактивное представление нематериального культурного наследия. Таким образом, в одной из европейских столиц жителям был показан всесторонний и истинный образ провиции Цзилинь.

Фотовыставка «Прекрасный Цзилинь» позволяет увидеть великолепные природные пейзажи, рассказывает об обильной истории и культуре, показывает колорит местности и современный городской стиль.

После презентации, делегацией провинции было представлено впечатляющее театральное зрелище. Артисты смогли ярко продемонстрировать многогранную культуру Китая, а также помогли зрителям прочувствовать искренность и очарование провинции Цзилинь.

«Китайская культура имеет долгую историю. Сейчас общество стало более открытым к новому, поэтому многие могут узнавать о Китае самыми разными способами. Благодаря неделе культуры и туризма провинции Цзилинь, проходящей здесь в Бельгии, я смогла не только познакомиться с ремеслом вырезания узоров из бумаги или китайской национальной живописью, но также увидела блестящее театральное представление, которое меня очень потрясло. Как только у меня появится возможность, я обязательно поеду в Китай и на собственном опыте прочувствую его культуру» - поделилась с нами жительница Брюсселя Надин.

В этот раз неделя культуры и туризма провинции Цзилинь открыла для мира платформу, которая позволяет миру прочувствовать и узнать Цзилинь с более близкого расстояния. В будущем это придаст известности культурному туризму в провинции Цзилинь на международном уровне.

Источник: Новостной портал Радуга Китая

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]