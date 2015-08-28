Ландшафтный парк "Чанбайшань" в провинции Цзилинь КНР становится популярным местом у Российских туристов
26 мая 2019 года в рамках мероприятия «Люди Цзилиня. Люблю Цзилинь. Путешествую в Цзилине» началось мероприятие весеннего путешествия на северный район ландшафтного парка Чанбайшань. В мероприятии приняли участие более 1000 туристов, приехавших из провинций Ляонин, Хэйлунцзян, а также туристы из 20 городов провинции Цзилинь.
Чанбайшань является популярным туристическим местом провинции Цзилинь, в которое ежегодно приезжают тысячи туристов со всей страны и из-за рубежа.
Для удобства туристов в ландшафтный парк Чанбайшань был организован рейсовый автобус, который встречает туристов прямо возле их домов.
Туристы были очень счастливы увидеть великолепные пейзажи Чанбайшаня. Елена, турист из России, рассказала, что начала готовиться к этой поездке за месяц. Три дня назад на рассвете они выехали из Владивостока и не ожидали, что дорога до Чанбайшаня настолько удобна. Они смогли успешно добраться до места. Елена сказала, что была невероятно счастлива увидеть красивое Небесное озеро, виды Чанбайшаня просто прекрасны! Она и её друзья хотят приехать сюда ещё раз!
Источник: "Цзилинь жибао"
Источник: Другой источник
Ранее по теме
-
11.04.2019 Неделя культуры и туризма провинции Цзилинь проходит в Брюсселе
-
11.05.2017 Более шести тысяч китайских туристов отпраздновали День Победы в Приморье
-
16.01.2017 Владивосток вошел в топ-3 самых популярных городов России у иностранных туристов в новогодние праздники
-
26.07.2016 Жителям Приморья представился шанс познакомиться с уникальным и во многом необычным китайским регионом
-
24.10.2015 Развитие транспортного коридора "Приморье-2" увеличит турпоток из провинции Цзилинь
-
28.08.2015 Из-за тайфуна «Гони» на северо-востоке Китая выпал снег
Добавить комментарий