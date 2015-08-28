Ландшафтный парк "Чанбайшань" в провинции Цзилинь КНР становится популярным местом у Российских туристов

26 мая 2019 года в рамках мероприятия «Люди Цзилиня. Люблю Цзилинь. Путешествую в Цзилине» началось мероприятие весеннего путешествия на северный район ландшафтного парка Чанбайшань. В мероприятии приняли участие более 1000 туристов, приехавших из провинций Ляонин, Хэйлунцзян, а также туристы из 20 городов провинции Цзилинь.

Чанбайшань является популярным туристическим местом провинции Цзилинь, в которое ежегодно приезжают тысячи туристов со всей страны и из-за рубежа.

Для удобства туристов в ландшафтный парк Чанбайшань был организован рейсовый автобус, который встречает туристов прямо возле их домов.

Туристы были очень счастливы увидеть великолепные пейзажи Чанбайшаня. Елена, турист из России, рассказала, что начала готовиться к этой поездке за месяц. Три дня назад на рассвете они выехали из Владивостока и не ожидали, что дорога до Чанбайшаня настолько удобна. Они смогли успешно добраться до места. Елена сказала, что была невероятно счастлива увидеть красивое Небесное озеро, виды Чанбайшаня просто прекрасны! Она и её друзья хотят приехать сюда ещё раз!

Источник: "Цзилинь жибао"

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