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Вчера, 19:53
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Мощный пожар вспыхнул во Владивостоке (видео)

Вечером 9 июня около 19.45 в Первомайском районе Владивостока, в районе рыбного порта, жители города заметили сильное задымление. Дымом затянуло пол Чуркина.

Что горит пока неизвестно, "Вести:Приморье" выясняют подробности.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • мооощщщщный / Вчера, 23:04
    № 1  
     

    Мощный, Уася!
    Других слов нет, что ли?

    0

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