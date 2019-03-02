Мощный пожар вспыхнул во Владивостоке (видео)

Вечером 9 июня около 19.45 в Первомайском районе Владивостока, в районе рыбного порта, жители города заметили сильное задымление. Дымом затянуло пол Чуркина.

Что горит пока неизвестно, "Вести:Приморье" выясняют подробности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru