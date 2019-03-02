Вчера, 19:53
Мощный пожар вспыхнул во Владивостоке (видео)
Вечером 9 июня около 19.45 в Первомайском районе Владивостока, в районе рыбного порта, жители города заметили сильное задымление. Дымом затянуло пол Чуркина.
Что горит пока неизвестно, "Вести:Приморье" выясняют подробности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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