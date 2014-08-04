Российские ученые поделились своими исследованиями и опытом в китайском Чанчуне

19 июня, на территории Китайско-Российского технопарка в городе Чанчунь была проведена открытая встреча с Сёминым Александром Николаевичем (доктор экономических наук, профессор, академик РАН, директор института мировой экономики, заслуженный деятель науки РФ).

На встрече Александр Николаевич поделился своими исследованиями в области экономики, сельского хозяйства, осветил основные проблемы Агропромышленного комплекса Российской Федерации, наглядно продемонстрировал векторы развития сельского хозяйства в РФ и предложил нетривиальные решения актуальных проблем. Помимо этого, были проведены лекции по другим направлениям.

Плотников Никита Сергеевич, генеральный директор Уральской Производственной Компании, поделился своим богатым опытом создания международных научно-технических коопераций, дал ценные наставления присутствующим на мероприятии студентам и максимально ёмко ответил на возникшие вопросы.

Новиков Николай Валентинович, кандидат физико-математических наук, поделился своим опытом применения кардинально нового подхода, использующего точные науки, для объяснения динамики макроэкономических процессов.

Волкова Юлия Владимировна, кандидат технических наук, эксперт в области топливных элементов, рассказала про альтернативные пути получения энергии и поделилась футуристическими способами использования «чистой» энергии.

На мероприятии присутствовали представители Китайско-Российского технопарка, руководство Уральской Производственной Компании, являющейся резидентом фонда Сколково, глава Русского Клуба в Чанчуне, предприниматели, преподаватели и студенты из России и Китая.

Официальным информационным партнёром мероприятия выступало новостное агенство «Радуга Китая».

Источник: Новостной портал Радуга Китая

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]