Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19
Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Владивосток" (ГТРК «Владивосток») объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в с 10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 07 сентября 2019 года при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19
В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания - электронных средств массовой информации - телеканалов: "Телеканал "Россия" (Россия-1) и "Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24) с распространением на территории Приморского края.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
- CD или DVD - дисков с записью материалов (оригинал);
- CD или DVD - дисков с записью материалов (копия);
- Аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате файла AVI или MOV, в системе PAL DV со сведенным звуком с потоком 16 бит/48кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующими данными:
- название и краткое содержание материалов;
- кому принадлежит видеоролик (зарегистрированного кандидата);
- количество видеороликов (файлов);
- название каждого видеороликов и его хронометраж;
- общий хронометраж;
- дата выхода в эфир;
- надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
- надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
Стоимость услуг по размещению на телеканалах составляет:
|
Название ЭСМИ
(или передачи)
|
Дни недели
|
Часть дня
|
Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)
|"Телеканал "Россия" (Россия-1)
|Будни
|Утро
|15840
|"Телеканал "Россия" (Россия-1)
|Будни
|День
|15840
|"Телеканал "Россия" (Россия-1)
|Будни
|Вечер
|52800
|"Телеканал "Россия" (Россия-1)
|Выходные
|Утро
|15840
|"Телеканал "Россия" (Россия-1)
|Выходные
|День
|15840
|Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24)
|Будни
|Утро
|15840
|Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24)
|Будни
|День
|15840
|Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24)
|Будни
|Вечер
|52800
|Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24)
|Выходные
|День
|15840
Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.
В региональном эфире общероссийских каналов радиовещания - электронных средств массовой информации - радиоканалы: "Радио России" с распространением на территории Приморского края, "Вести ФM" и «Маяк» с распространением на территории Владивостокского городского округа.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
- CD-дисков с записью материалов (оригинал);
- CD-дисков с записью материалов (копия);
- Аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) с потоком 16 бит/44кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующими данными:
- название и краткое содержание материалов;
- кому принадлежит фонограмма (зарегистрированного кандидата);
- количество «треков»;
- название каждого «трека» и его хронометраж;
- общий хронометраж;
- дата выхода в эфир;
- надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
- надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
- каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению на радиоканалах составляет:
|
Название ЭСМИ
(или передачи)
|
Дни недели
|
Часть дня
|
Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)
|
"Радио России"
|
Будни
|
Утро
|
4320
|
"Радио России"
|
Будни
|
День
|
2112
|
"Радио России"
|
Будни
|
Вечер
|
3168
|
"Радио России"
|
Выходные
|
Утро
|
2112
|
"Радио России"
|
Выходные
|
День
|
2112
|
"Вести ФM"
|
Будни, выходные
|
Утро
|
1920
|
"Вести ФM"
|
Будни, выходные
|
День
|
1056
|
"Вести ФM"
|
Будни, выходные
|
Вечер
|
1920
|
"Маяк"
|
Будни, выходные
|
Утро
|
1920
|
"Маяк"
|
Будни, выходные
|
День
|
1056
|
"Маяк"
|
Будни, выходные
|
Вечер
|
1020
|
Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.
Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в ГТРК «Владивосток» должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.
Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 10 августа 2019 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ГТРК «Владивосток» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.
Не заключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к Оленеву Евгению Валерьевичу, телефон (423) 222-31-08.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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