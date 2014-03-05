Находкинский филиал МГУ им. Невельского оказался под угрозой закрытия. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Находкинский филиал Морского государственного университета – одно из старейших учебных заведений портового города. За 70-летнюю историю выпустил огромное количество специалистов среднего звена морских профессий. Но сегодня мог оказаться на грани закрытия.
В этом году он мог не получить лицензию на право существования. После проверки учебного заведения госпожнадзором выяснилось, что пожарная сигнализация устарела и ее необходимо заменить на отвечающую современным требованиям. Последний раз ее меняли 10 лет назад, а с тех пор требования ужесточились. Цена вопроса – два с половиной миллиона рублей. Денег у бюджетного учреждения на эти цели не было. Выручит порт «Терминала Астафьева».
Александр Запорожский - директор Находкинского филиала МГУ им. Адмирала Г. И. Невельского: Мы обратились в администрацию города за помощью в этом вопросе. И глава города нашёл выходы на предприятие города и обещали нам помочь.
Борис Гладких — глава Находкинского городского округа: Обратился за помощью к компании «Терминал «Мыс Астафьева», где руководитель Руслан Викторович Кондратов. Он на просьбу откликнулся и перевёл эти деньги. Поэтому в сентябре филиал примет новых учеников.
В настоящее время «терминал» также продолжает реализацию своей социальной программы в жилом секторе микрорайона Мыс Астафьева. Этот проект можно назвать одним из самых социально значимых и адресных среди всех стивидоров Находки. Уже 16 семей из второго барака за средства предприятия переехали в современное жилье, а накануне закончился очередной этап установки пластиковых окон и балконов в нескольких домах микрорайона.
Наталья Сидорова — житель ул. Астафьева д. 5а, г. Находка: Отлично! Хорошо сделали. Главное ребята старались и за собой всё убрали.
Галина Лоташ — житель ул. Астафьева д. 3а, г. Находка: Записалась во вторую очередь. Потом захотелось, стали ждать с нетерпением. И вот счастье привалило. А тут видите такая экология пошла. И сделали нам балкон. Спасибо!
Константин Попов в бараке по Астафьева 5 прожил 23 года. Сейчас он готовит свою новую квартиру к рождению первенца. Жильё он решил выбрать в этом же микрорайоне.
Константин Попов — житель мкр Астафьева г. Находка: Я её сам выбирал. Я её купил у товарища своего детства. Терминал дал полтора миллиона.
Терминал Астафьева планирует к концу года переселить жильцов второго аварийного барака. Тем самым завершить второй этап социальной программы в микрорайоне Астафьева. Всего предприятие направит на её выполнение более 90 млн рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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