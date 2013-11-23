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Два месяца осталось до завершения приема заявок на конкурс журналистов

Два месяца осталось до завершения приема заявок на конкурс журналистов

Компания «Ростелеком» приглашает принять участие в VI Ежегодном Международном конкурсе журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей». У журналистов Приморского края осталось почти два месяца для того, чтобы подать заявку на участие.

Работы принимаются на сайте конкурса - www.smi.rt.ru в срок до 10 апреля 2017 года.

По мнению Приморского отделения Союза журналистов России, участие в конкурсе позволит представителям СМИ уделить больше внимания сфере информационных технологий и телекоммуникаций, что в современном мире весьма актуально. При этом есть уникальная возможность посоревноваться с коллегами.

«Ростелеком» – одна из немногих российских компаний, которая сделала конкурс на лучшие материалы в средствах массовой информации заметным и ожидаемым в среде журналистов явлением. Конкурс знают, к нему готовятся и ждут от него объективной оценки профессиональным сообществом вклада журналистов в освещение развития телеком-отрасли, ее проблем и перспектив.  Конкурс позволяет не только выявить и поощрить лучших.  Мероприятия по итогам конкурса стали признанной коммуникативной площадкой для тесного общения специалистов ИТ-сообщества и журналистов», – отметила секретарь Правления Приморского отделения Союза журналистов России Елена Ардальянова.

Партнером конкурса в этом году выступила АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.

Конкурс проводится по номинациям: 

печатная пресса; 

радио и телевидение; 

интернет – СМИ; 

социальные медиа.

Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций.

Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества. Этот проект собирает более 1000 работ представителей СМИ и ИСМИ из всех регионов России, а также Армении.

Конкурс проходит в несколько этапов: итоги подводятся на региональном и федеральном уровнях. Победители регионального этапа конкурса соберутся на церемонию награждения финалистов, которая состоится в июне 2017 года в Москве.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке: www.smi.rt.ru/about.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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