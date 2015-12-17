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Валерий Гергиев сменил директора филиала Мариинки во Владивостоке

Валерий Гергиев сменил директора филиала Мариинки во Владивостоке

Фото: newsvl.ru

Приморскую сцену Мариинского театра возглавила Анна Касаткина, ранее занимавшая пост пресс-аташе Мариинки и пресс-секретаря Валерия Гергиева. 

Решение о смене директора филиала Мариинки во Владивостоке принял художественный руководитель Валерий Гергиев. Назначение Анны Касаткиной на должность состоялось 16 января. 

«Художественным руководителем-директором Мариинского театра является Валерий Абисалович Гергиев, именно он определяет художественные цели и задачи театра, в том числе и Приморской сцены, а также – административную деятельность. Кадровые изменения никак не отразятся на политике театра», – сообщили корреспонденту VL.ru в пресс-службе театра. 

Касаткина сменила на посту Ирину Ткаченко, которая руководила Приморской сценой с конца 2015 года. На этом посту она сменила Антона Лубченко, возглавлявшего Приморский театр оперы и балета до перехода в состав Мариинки.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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