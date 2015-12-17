Валерий Гергиев сменил директора филиала Мариинки во Владивостоке
Приморскую сцену Мариинского театра возглавила Анна Касаткина, ранее занимавшая пост пресс-аташе Мариинки и пресс-секретаря Валерия Гергиева.
Решение о смене директора филиала Мариинки во Владивостоке принял художественный руководитель Валерий Гергиев. Назначение Анны Касаткиной на должность состоялось 16 января.
«Художественным руководителем-директором Мариинского театра является Валерий Абисалович Гергиев, именно он определяет художественные цели и задачи театра, в том числе и Приморской сцены, а также – административную деятельность. Кадровые изменения никак не отразятся на политике театра», – сообщили корреспонденту VL.ru в пресс-службе театра.
Касаткина сменила на посту Ирину Ткаченко, которая руководила Приморской сценой с конца 2015 года. На этом посту она сменила Антона Лубченко, возглавлявшего Приморский театр оперы и балета до перехода в состав Мариинки.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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