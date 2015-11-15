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Премьера оперы Верди "Макбет" состоится на Приморской сцене Мариинки

Премьера оперы Верди

Фото: Eastrussia

Премьера оперы "Макбет" Джузеппе Верди с участием известных исполнителей Марии Гулегиной и Владислава Сулимского состоится сегодня, 26 января, на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.

"Главную партию в премьерном показе оперы Джузеппе Верди "Макбет" во Владивостоке исполнит блистательный солист Мариинского театра Владислав Сулимский. Он выйдет на сцену вместе с прославленной звездой мировой оперы Марией Гулегиной. Постановка Дэвида Маквикара, созданная для исторической сцены Мариинского театра, войдет в постоянный репертуар Приморской сцены", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Это сильная, красивая и очень правильная, без нелепых изысков, постановка. Уверена, она произведет на зрителей сильное впечатление", - поделилась Гулегина на встрече со зрителями своими впечатлениями от работы над спектаклем.

"Макбет" в постановке Маквикара идет на главной сцене Мариинского театра с 2001 года. Как отмечают специалисты, спектакль выполнен в лучших классических традициях. Исторические костюмы и декорации создают предельно ясное сценическое пространство для развития действия.

"Макбет" - опера в четырех актах на либретто Франческо Мария Пьяве при участии Андреа Маффеи, основана на одноименной трагедии Шекспира. Первое представление оперы прошло в театре "Пергола" во Флоренции 14 марта 1847 года. Сила и страстность мощных характеров, сложность конфликтов, драматизм и высочайшая поэтичность произведения Шекспира заворожили Верди. Ни над одной из своих опер, ни до, ни после "Макбета", он не трудился так много, тщательно и кропотливо.

Исполнители и театр

Гулегина - одна из известнейших певиц мира, критики называют ее "русской Золушкой", "русским сопрано с вердиевской музыкой в крови" и  "вокальным чудом". Она прославилась своим исполнением партии Тоски в одноименной опере. Партию Леди Макбет певица исполняла на самых знаменитых оперных сценах - Метрополитен-опера, в Венской государственной опере, Ковент-Гарден и в других театрах.

Сулимский - один из ведущих солистов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов. Приморская публика познакомилась с певцом в ноябре прошлого года в рамках первого исполнения во Владивостоке оперы "Золото Рейна" Рихарда Вагнера. Тогда он спел партию Альбериха.

С 1 января 2016 года бывший Приморский театр оперы и балета во Владивостоке приобрел статус Приморской сцены Мариинского театра.  Присоединение к Мариинке позволило значительно расширить репертуар за счет переноса ряда постановок с главной сцены на Приморскую. Сейчас в оперном репертуаре - оперы Чайковского "Пиковая дама" и "Евгений Онегин", "Травиата" Верди, "Тоска" Пуччини, "Кармен" Бизе и другие.

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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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