Пробки сковали дороги Владивостока

24 декабря в предпраздничный выходной тысячи горожан отправились за подарками и продуктами к Новому году и теперь вынуждены стоять в пробках. Движение затруднено в центре города, на Второй Речке, Баляева, Луговой, а также в районе популярных у владивостокцев торговых центров и рынков.

Усугубляют ситуацию не до конца расчищенные дороги. Вдоль проезжей части остаются снежные валы, которые образовались после уборки снега.

Кроме того, с 16.15 на время шествия Дедов Морозов будет ограничено движение и парковка на центральных улицах города.

В городе серьезные заторы на следующих участках:

- Некрасовский путепровод;

- Котельникова;

- Тихая;

- Фадеева;

- по Светланской до Лазо;

- Народный проспект;

- Русская;

- от Баляева к Луговой;

- Луговая;

- Золотой мост в сторону Фуникулера;

- Фуникулер;

- Гоголя;

- с Эгершельда в Центр;

- с БАМа в сторону Столетия;

- Первая речка;

- с Калинина в сторону Золотого моста;

- от Тополиной аллеи к Гоголя;

- с Выселковой к Баляева и обратно;

- Военное шоссе и Снеговая в сторону ДСК;

- с Тещиного языка к Снеговой.

Небольшая пробка собралась по направлению к ТЦ «Черемушки» со всех направлений.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]