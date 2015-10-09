Пробки сковали дороги Владивостока
24 декабря в предпраздничный выходной тысячи горожан отправились за подарками и продуктами к Новому году и теперь вынуждены стоять в пробках. Движение затруднено в центре города, на Второй Речке, Баляева, Луговой, а также в районе популярных у владивостокцев торговых центров и рынков.
Усугубляют ситуацию не до конца расчищенные дороги. Вдоль проезжей части остаются снежные валы, которые образовались после уборки снега.
Кроме того, с 16.15 на время шествия Дедов Морозов будет ограничено движение и парковка на центральных улицах города.
В городе серьезные заторы на следующих участках:
- Некрасовский путепровод;
- Котельникова;
- Тихая;
- Фадеева;
- по Светланской до Лазо;
- Народный проспект;
- Русская;
- от Баляева к Луговой;
- Луговая;
- Золотой мост в сторону Фуникулера;
- Фуникулер;
- Гоголя;
- с Эгершельда в Центр;
- с БАМа в сторону Столетия;
- Первая речка;
- с Калинина в сторону Золотого моста;
- от Тополиной аллеи к Гоголя;
- с Выселковой к Баляева и обратно;
- Военное шоссе и Снеговая в сторону ДСК;
- с Тещиного языка к Снеговой.
Небольшая пробка собралась по направлению к ТЦ «Черемушки» со всех направлений.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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