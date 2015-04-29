Законопроект об упрощении въезда в Свободный порт Владивосток поступит в Думу до 2017 г.
Проект закона об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток, который предполагает использование электронной визы, будет внесен правительством в Госдуму на этой неделе. Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения документа на
заседании правительства.
"Законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение государственно-правового управления президента России, -
сообщает пресс-служба Минвостокразвития. - Правительство России внесет до конца года в Госдуму законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток".
"В новом году парламент будет работать над принятием этого закона. Предлагается принципиально новый тип визы - электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах", - приводятся в сообщении слова главы министерства Александра Галушки. Он отметил, что прибыть по электронной визе можно во все пять регионов, где действует режим свободного порта, - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. При этом иностранцы получают право передвигаться только в том регионе, в который был осуществлен въезд.
В соответствии с проектом федерального закона, иностранные граждане, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме - в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Для ее получения необходимо не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполнить на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства отметил, что упрощение визового режима в свободном порте Владивосток будет способствовать улучшению деловых контактов и позволит увеличить поток туристов из-за рубежа.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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