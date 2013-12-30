Рыбодобывающим предприятиям Приморья увеличили квоты на вылов охотоморского минтая в 2017 году

Более 380 тысяч тонн минтая – такая квота выделена рыбодобывающим предприятиям Приморья в 2017 году. В добыче будет задействовано 60 судов. Об этом сообщили 27 декабря на заседании Приморского рыбохозяйственного совета.

Как подчеркнул и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, в 2017 году предприятиям края выделено квот на вылов 381 тысячи тонн минтая в Охотском море, что на четыре тысячи больше, чем в этом году.

«В Северо-Охотоморской подзоне 131,4 тысяч тонн, в Западно-Камчатской – 123,6 тысяч тонн, в Камчатско-Курильской – 82,4 тысяч тонн и в Восточно-Сахалинской – 43,7 тысяч тонн», – отметил руководитель ведомства.

В промысле минтая в следующем году примут участие 21 предприятие Приморья имеющие квоты на добычу.

«На промысел охотоморского минтая планируется выставить 60 рыбодобывающих судов, из которых 34 крупнотоннажные. Кроме того, для обработки сырца на промысел будет выставлено три плавбазы», – добавил Сергей Наставшев.

По словам заведующего лабораторией минтая и сельди «ТИНРО-центра» Анатолия Смирнова, на данный момент запасы минтая в Охотском море на высоком уровне.

«В море очень хороший остаток крупных рыб 7-10 лет. В 2017 году полностью вступит в промысловый запас урожайное поколение 2011 года. Также на подходе еще одно поколение 2012 года», – сказал он.

Отметим, по мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам Госсовета позволят привлечь инвестиции в рыбную отрасль.

«Увеличение срока выдачи квот с 10 до 15 лет позволяет осуществлять эффективное долгосрочное планирование хозяйственной деятельности компаний и существенно улучшает возможности для привлечения российских инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление российского рыбопромыслового флота. Еще одно важное решение – увеличение с 50 до 70% выбора квот водных биоресурсов по квоте – поможет бороться с компаниями "рантье", у которых есть квоты, но нет собственных судов», – подчеркнул глава Приморья.

Губернатор края добавил, одна из наших важнейших задач – сделать так, чтобы рыба перерабатывалась на российском берегу с большей добавленной стоимостью и, конечно, насыщала внутренний рынок.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]