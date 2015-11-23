Правительство России утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Об этом рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС. Речь идет о развитии международных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» между Северо-Востоком Китая (провинциями Хайлундзян и Цзилинь) и портами юга Дальнего Востока, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.



Как отметил глава Минвостокразвития, концепция обсуждалась на различных российских и международных экспертных площадках, в том числе на Восточном экономическом форуме. «Концепция выражает взгляд Правительства России на принципиальные, основополагающие вопросы развития этих транспортных коридоров. Важно, что такой основополагающий, ориентирующий документ утвержден до конца этого года. Подчеркну, что это ни какая-то константа. Мы исходим из того, что проект будет динамично развиваться», – сказал он.



По словам Александра Галушки, в Министерство поступило официальное обращение Государственного Комитета по реформе и развитию Китая с выражением готовности реализовывать этот проект совместно с российской стороной и прорабатывать все необходимые нормативно-правовые документы. «Мы приветствуем такие намерения китайских партнеров и готовы к самому плотному, если надо и ежедневному взаимодействию на государственном и частном уровнях», – подчеркнул Министр.



По его мнению, следующим шагом по созданию международных транспортных коридоров должно стать подписание межправительственного соглашения. «Мы готовимся к стадии подписания официальных документов, практическому обсуждению форм и методов его претворения на практике. После этого начнется формирование российско-китайской управляющей компании, которая могла бы одновременно и на китайской, и на российской стороне решать практические вопросы реализации проекта», – прокомментировал Александр Галушка.



Напомним, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Планируется, что основной грузопоток по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 млн тонн в год. Привлечение данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]