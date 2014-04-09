Открыто тестовое движение по мосту через реку Мельгуновка в Приморье
Запущено тестовое движение автотранспорта по новому мосту через реку Мельгуновка в Ханкайском районе Приморья. Ранее этот мост был признан аварийным. Весной в ходе рабочего визита в муниципалитет Губернатор края Владимир Миклушевский давал поручение завершить работы до конца года.
Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, движение автомобильного транспорта по новому мосту осуществляется в полном объеме без ограничения общей массы транспортного средства.
«Покрытие моста выполнено в асфальтобетоне. Также заасфальтированы подходы к мосту: 80 метров со стороны Хороля и 200 метров со стороны Камня-Рыболова», – отметили в департаменте.
Новый 562-метровый мост через реку Мельгуновка выполнен с допустимой нагрузкой на ось 14 тонн. Стоимость работ составила 740 миллионов рублей.
Напомним, мостовой переход на 72 километре автомобильной дороги Михайловка– Турий Рог ранее был признан аварийным. К возведению нового конструкции строители приступили в 2014 году.
Отметим, в 2017 году планируется начать строительство еще трех мостов: через реки Литовка, Крыловка и Соколовка. Также будут проведены работы по восстановлению 24 мостов, поврежденных в ходе тайфуна «Лайонрок».
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.08.2016 Строительство моста через реку Мельгуновка в Приморье идет по графику
-
07.06.2016 Ремонт моста через реку Суходол завершат до конца недели
-
13.05.2016 В Уссурийске отремонтировали еще два моста
-
12.05.2016 Новый мост в Ханкайском районе откроют в этом году
-
01.12.2015 Открыто движение по мосту через реку в селе Кроуновка
-
09.04.2014 Мост через реку Киевка построят к июню
Добавить комментарий