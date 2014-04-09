Открыто тестовое движение по мосту через реку Мельгуновка в Приморье

Запущено тестовое движение автотранспорта по новому мосту через реку Мельгуновка в Ханкайском районе Приморья. Ранее этот мост был признан аварийным. Весной в ходе рабочего визита в муниципалитет Губернатор края Владимир Миклушевский давал поручение завершить работы до конца года.

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, движение автомобильного транспорта по новому мосту осуществляется в полном объеме без ограничения общей массы транспортного средства.

«Покрытие моста выполнено в асфальтобетоне. Также заасфальтированы подходы к мосту: 80 метров со стороны Хороля и 200 метров со стороны Камня-Рыболова», – отметили в департаменте.

Новый 562-метровый мост через реку Мельгуновка выполнен с допустимой нагрузкой на ось 14 тонн. Стоимость работ составила 740 миллионов рублей.

Напомним, мостовой переход на 72 километре автомобильной дороги Михайловка– Турий Рог ранее был признан аварийным. К возведению нового конструкции строители приступили в 2014 году.

Отметим, в 2017 году планируется начать строительство еще трех мостов: через реки Литовка, Крыловка и Соколовка. Также будут проведены работы по восстановлению 24 мостов, поврежденных в ходе тайфуна «Лайонрок».

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]