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Сегодня, 16:01
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Россельхознадзор уничтожил в Приморье и на Сахалине 14,5 тонн санкционных фруктов за год

Россельхознадзор уничтожил в Приморье и на Сахалине 14,5 тонн санкционных фруктов за год

Фото: pravda.ru

Около 14,5 тонн попавших под санкции фруктов обнаружено и уничтожено в Приморье и на Сахалине в 2016 году.

"Запрещенная к ввозу в РФ продукция была обнаружена в местах оптовой и розничной торговли таких городов, как Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Южно-Сахалинск", - сообщила в среду пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Часть санкционной продукции раздавили бульдозером, говорится в релизе, часть сожгли в топке.

Всего проверяющими было выявлено и уничтожено, по данным Россельхознадзора, 7,2 тонны яблок, 4,3 тонны груш из Польши, 2,3 тонны мандаринов, 280 кг винограда и 300 кг груш из Турции. Также в небольших количествах изымались турецкие абрикосы, апельсины из Испании и Португалии, клубника из Польши.

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Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]

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Комментариев: 4

  • Tt / Сегодня, 19:01
    № 4  
     

    Единственное на что способны,свое не производить так хоть чужое уничтожить при том что в стране далеко не у всех полный стол.

    Единственное на что способны,свое не производить так хоть чужое уничтожить при том что в стране далеко не у всех полный стол.

    Единственное на что способны,свое не производить так хоть чужое уничтожить при том что в стране далеко не у всех полный стол.

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  • Горожанин / Сегодня, 16:39
    № 3  
     

    Лучше отдали я их скормил кроликам,если их нельзя отдать в детские дома или в дома присторелых

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  • user / Сегодня, 16:39
    № 2  
     

    вместимость 40-футовой рефки 25-30 тонн фруктов... в смысле половину контейнера за весь год уничтожили?

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  • Борис Георгиевич Матюшенко / Сегодня, 16:36
    № 1  
     

    А почему бы их не раздать без оплаты населению, или на корма?

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