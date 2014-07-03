Россельхознадзор уничтожил в Приморье и на Сахалине 14,5 тонн санкционных фруктов за год

Около 14,5 тонн попавших под санкции фруктов обнаружено и уничтожено в Приморье и на Сахалине в 2016 году.

"Запрещенная к ввозу в РФ продукция была обнаружена в местах оптовой и розничной торговли таких городов, как Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Южно-Сахалинск", - сообщила в среду пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Часть санкционной продукции раздавили бульдозером, говорится в релизе, часть сожгли в топке.

Всего проверяющими было выявлено и уничтожено, по данным Россельхознадзора, 7,2 тонны яблок, 4,3 тонны груш из Польши, 2,3 тонны мандаринов, 280 кг винограда и 300 кг груш из Турции. Также в небольших количествах изымались турецкие абрикосы, апельсины из Испании и Португалии, клубника из Польши.

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]