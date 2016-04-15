Дмитрий Медведев подписал постановление о трехлетнем гособоронзаказе для приморского «Радиоприбора»

Вмешательство Администрации Приморья позволило обновленному «Радиоприбору» получить гособоронзаказ на год раньше срока. Об этом заявил Губернатор края Владимир Миклушевский.

По словам главы региона, контракт на выполнение гособоронзаказа, заключенный 27 декабря, мог оттянуться еще на год.

«С нашей стороны были приложены все возможные усилия, чтобы оказавшийся на грани краха завод смог продолжить свою производственную деятельность. Больше всего нас в этой ситуации, конечно, волновала судьба людей, поэтому обеспечить рабочие места тем, кто в течение многих лет работал на выполнение важной государственной задачи, для нас было приоритетом. Именно поэтому, когда начались проволочки со стороны смежников, пришлось вмешаться. Это дало результат, завод получит гособоронзаказ и люди будут обеспечены работой», – заявил Губернатор.

Отметим, ранее по инициативе Владимира Миклушевского из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам. Глава Приморья назвал это решение беспрецедентным, но крайне необходимым.

Напомним, 17 декабря 2016 года вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев поручили Министерству обороны РФ помочь Владивостокскому заводу «Радиоприбор» с заказами.

Дмитрий Рогозин отметил, что «владелец Радиоприбора довел предприятие до ручки и уехал за границу».

«Теперь судьбой завода и его коллектива вынуждено заниматься государство. Совместно с вице-премьером Юрием Трутневым поручил Министерству обороны РФ помочь заводу в 2017 году заказами», – отметил Дмитрий Рогозин, уточнив, что предприятие частное.

Трехлетний контракт подписан после принятия 26 декабря 2016 года постановления Правительства РФ о гособоронзаказе, которое подписал Дмитрий Медведев.

В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей – уже с января 2017 года начнется набор сотрудников на предприятие.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]