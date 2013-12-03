Администрация Приморья купила самолет для региональной авиации

Администрация Приморского края с помощью Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) купила самолет DHC-6 Twin Otter 400 для выполнения внутрикраевых рейсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сделка по покупке еще одного воздушного судна заключена в среду, 28 декабря. Приобретение самолета осуществлено совместно с Фондом развития Дальнего Востока", - сообщает пресс-служба.

По словам губернатора Владимира Миклушевского, самолет уже готов к отправке в Приморье. "Он сейчас в Европе, уже раскрашен в цвета авиакомпании "Аврора", осталось пройти все необходимые технические и юридические процедуры", - добавил Миклушевский.

Предполагается, что новое воздушное судно будет использоваться для полетов на север региона, в том числе, в поселок Светлая, который остается одним из самых труднодоступных населенных пунктов в Приморье.

Это уже третий самолет DHC-6, который будет работать на региональных авиалиниях в Приморье. Всего в этом году услугами малой авиации в Приморье воспользовались около 30 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]