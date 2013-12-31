Еще 49 семей переехали из аварийного жилья в Приморье

В Находке 49 семьям вручили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья.

Новый год 49 семей из Находки, участвующих в федеральной программе расселения из авариного жилья, будут отмечать в новых благоустроенных квартирах. Новоселье сегодня празднуют на улице Бокситогорской. В квартиры «под ключ» люди переезжают из обветшавших деревянных строений, возведенных еще в середине прошлого века, в современном трехэтажном здании, построенном с применением энергосберегающих материалов.

«Здесь есть все для комфортного проживания – чистовая отделка помещений, сантехника, бойлеры для нагрева воды, индивидуальные и общедомовые приборы учета, датчики движения для включения освещения в местах общего пользования, сети цифровой связи и телевидения, большие лоджии с утепленной внешней стеной. Кроме того, здание построено с применением теплоэффективных технологий, что позволяет использовать электрические конвекторы вместо централизованной системы отопления», – сообщили в департаменте градостроительства Приморского края.

Реализация федеральной программы по переселению из аварийного жилья далась муниципалитету непросто. Находка столкнулась с недобросовестным застройщиком, новый микрорайон в районе мыса Астафьева так и остался недостроенным.

Четыре дома на 161 квартиру планировалось заселить до конца 2015 года. Однако компания «Дальневосточный консалтинг» сорвала сроки сдачи, строительная готовность составляет менее 70%. Администрация города находится с подрядчиком в судах и, оформив дома в муниципальную собственность, намерена достроить их в следующем году.

Пока же для расселения участников программы используются другие варианты: выплата выкупной стоимости или приобретение жилья на вторичном рынке. Кроме того, благодаря изменениям, внесенным в программу, муниципалитеты получили право приобретать квартиры в новостройках.

Отметим, из аварийного жилья в Приморье расселены уже более 4,5 тысяч человек из двух тысяч обветшавших помещений. В крае завершается третий этап федеральной программы. Новые дома для переселенцев строятся в поселке Смоляниново и Партизанском районе, готовы во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. Последний является лидером среди муниципалитетов и идет с опережением графика. За последние три года в Уссурийском городском округе из бараков переехали почти полторы тысячи семей.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]