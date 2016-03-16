Президент России подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об электроэнергетике», обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2017 года.



По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока. «Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Это еще один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке», - отметил глава Минвостокразвития.



По мнению руководителей дальневосточных регионов, снижение энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня даст новые возможности для укрепления экономики и привлечения инвесторов.



Как заметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный, «утверждение поправок к федеральному закону о выравнивании энерготарифов в субъектах ДФО до среднероссийского уровня – это судьбоносное решение для Колымы, для всего Дальнего Востока. Магаданской области была необходима такая поддержка государства». «Я часто провожу встречи с бизнес-сообществом. На всех именно этот вопрос был главным предметом разговора, - подчеркнул глава Колымы. – Мы ожидаем развития малого и среднего бизнеса. Для крупных промышленных предприятий дороговизна электроэнергии тоже была сдерживающим фактором развития. Рассчитываем на ускоренный запуск промышленных производств в горнорудной отрасли, в первую очередь, на территории Яно-Колымской золоторудной провинции. Запасы магаданского золота в её недрах составляют более 5 тысяч тонн, 40% из них - на двух крупнейших месторождениях - Наталкинском и Павлик. Работы по освоению этих геологических зон ведутся, первые килограммы и тонны золота добыты. Рассчитываем на увеличение добычи драгметаллов и притока налоговых платежей от недропользователей в региональный бюджет».



«Камчатский бизнес ждал этого закона», – прокомментировал подписание документа губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он отметил, что сегодня на Камчатке стоимость киловатт/часа для коммерческих предприятий - около 6,5 рублей. «Тарифы на Камчатке – одни из самых высоких в стране. Ежегодно мы компенсируем энергетикам разницу между экономически-обоснованным тарифом и тарифом для потребителя. Из регионального бюджета мы выделяем свыше 4 млрд на эти цели. Но это касается только сниженного тарифа для жителей, бизнес платит по полной ставке. Мы субсидируем только бизнес, который работает на севере края, – уточнил Владимир Илюхин. – Конечно, у нас действуют отдельные меры поддержки – льготы по электроэнергии для ряда приоритетных отраслей экономики. Но в целом проблемы высоких тарифов они не решают. Новый закон снизит нагрузку на наши предприятия, позволит им развиваться, расширять производство. А это новые рабочие места, рост производства, налоговых поступлений в бюджеты».



«Мы давно добивались этого решения, так как из-за особых климатических условий затраты на производственные издержки в Хабаровском крае значительно выше, чем в западных регионах страны, – сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. – Энерго- и железнодорожные тарифы для развития предприятий, ведения бизнеса здесь играют большую роль, и мы долгие годы выходили с соответствующей инициативой в адрес федерального центра. Закон принят. Вне сомнений, это историческое решение, которое придаст импульс динамичному развитию Хабаровского края и других дальневосточных регионов».

«Это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых законов, я имею ввиду ТОРы, «дальневосточный гектар» и Свободный порт Владивосток, – полагает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. – Уже сегодня резидентами льготных режимов в Приморском крае стали более 140 компаний, заявленный объем инвестиций превышает 365 миллиардов рублей, в ближайшие годы в крае будет создано более 32 тысяч новых рабочих мест. Снижение затрат на энергоресурсы для них краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения».

Источник - Пресс-служба Минвостокразвития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]