В Приморье 52 тысячи человек получили более 1,3 миллиардов рублей после тайфуна «Лайонрок»

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что также будут выделены дополнительные средства на строительство и покупку жилья для тех, чьи дома признаны непригодными.

Свыше 1,3 миллиарда рублей компенсаций из бюджетов всех уровней получили 52 тысячи человек в Приморье, пострадавших от тайфуна «Лайонрок», который обрушился на регион в конце августа-начале сентября и спровоцировал разрушительный паводок.

«Масштабы разрушений таковы, что только людям в качестве компенсаций из бюджетов всех уровней мы выплатили более 1,3 миллиарда рублей, пострадало ведь в общей сложности 52 тысячи человек. Только на восстановление дорог нам требуется 3,7 миллиарда рублей. Часть средств будет выделена уже в этому году, большая часть – около трех миллиардов рублей – в следующем, порядка 250 миллионов рублей – в 2018 году», – отметил Владимир Миклушевский.

Глава региона добавил, что, согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, будут выделены дополнительные средства на строительство и покупку жилья тем, чьи дома признаны непригодными, на эти цели потребуется 842 миллиона рублей, таких домов в крае 432.

«Около 300 миллионов рублей потребуется также на аварийно-восстановительные работы. Кроме того, почти 650 миллионов рублей необходимо выплатить в качестве компенсаций сельскохозяйственным предприятиям – тем, у кого затопило урожай. Впереди еще много работы – расчистка русел рек, спрямление их в некоторых местах, укрепление берегов. Наша задача – до конца сентября 2017 года справиться со всеми последствиями паводка», – отметил Губернатор Приморья.

Владимир Миклушевский сообщил, что последствия разрушительного паводка для некоторых населенных пунктов удалось смягчить за счет защитных дамб.

«Как пример – Уссурийск, там после прошлогодних ливней власти провели большую работу – сделали дамбы, отремонтировали другие гидротехнические сооружения. Мы им также помогаем – краевой бюджет выделит на эти цели 39 миллионов рублей. Дамбы сыграли свою роль и в восточных, и северо-восточных районах, на которые пришелся основной удар стихии. В Дальнереченске, где такое сооружение есть, произошло только небольшое подтопление огородов, в Лесозаводске, где его нет, плавал весь город», – сказал Губернатор Приморья.

По его словам, теперь региону предстоит постепенно построить такие сооружения во всех опасных местах, чтобы в дальнейшем избежать серьезных последствий.

«Теперь нам необходимо постепенно, год за годом, сделать дамбы в особо опасных местах. У нас есть их карта, есть полное понимание того, что нужно делать. К сожалению, это очень затратно, так что за год-два такие капитальные сооружения не построишь», – отметил Владимир Миклушевский.

Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье в конце августа-начале сентября, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, свыше 21 тысячи земельных участков, тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В крае было разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб, пострадавшими признали около 40 тысяч человек.

Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который сняли на всей территории региона 27 декабря.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]