Приморские электрички возвращаются на свои маршруты
Приморские электрички возвращаются к привычному графику. Традиционно в первые два дня нового года пассажиропоток максимально снижается - 1 и 2 января электропоездами пользуются минимальное количество приморцев. Рост пассажиропотока фиксируется с 3 января, когда начинается вторая волна активных передвижений жителей Приморья в гости к родственникам, друзьям и на лыжные базы. Уже 3 января приморские электрички возвращаются на свои маршруты. В оставшиеся дни новогодних каникул, по 8 января включительно, курсируют следующие пригородные электропоезда:
- Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 06.00
- Владивосток - Уссурийск, отправление в 06.47
- Владивосток - Кневичи, отправление в 07:08
-Владивосток - Партизанск, отправление в 07.23
- Владивосток - Кипарисово, отправление в 08:30
- Владивосток - Кневичи, отправление в 09.01
- Владивосток - Уссурийск - Спасск-Дальний, отправление в 11.00
- Владивосток - Кневичи, отправление в 12.00
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 12.50
- Владивосток - Партизанск - мыс Астафьева, отправление в 14.00
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 15.22
- Владивосток - Кневичи, отправление в 16.00
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 16.25. В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ КУРСИРУЕТ ТОЛЬКО 3,4,5,6 ЯНВАРЯ
- Владивосток - Уссурийск - Спасск-Дальний - Ружино, отправление в 17.10
- Владивосток - Артем, отправление в 17.19
- Владивосток - Кневичи, отправление в 18.00
- Владивосток - Уссурийск, отправление в 18.09
- Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 18.30
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 20.00
В обратном направлении:
- Раздольное - Владивосток, отправление в 05.44
- Смоляниново - Владивосток, отправление в 05.52
- Ружино - Спасск-Дальний - Уссурийск - Владивосток, отправление в 07.00
- Артем - Владивосток, отправление в 07.12
- Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток, отправление в 05.54
- Уссурийск - Владивосток, отправление в 06.47
- Кневичи - Владивосток, отправление в 07.48
- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 07.55
- Кневичи - Владивосток, отправление в 08.30
- Уссурийск - Владивосток, отправление в 09.30
- Кневичи - Владивосток, отправление в 10.30
- Кневичи - Владивосток, отправление в 13.15
- Надеждинская - Владивосток, отправление в 14.07
- Надеждинская - Владивосток, отправление в 16.40
- Партизанск - Владивосток, отправление в 17.30
- Кневичи - Владивосток, отправление в 17.40
- Спасск-Дальний - Уссурийск - Владивосток, отправление в 16.00
- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 20.00
КРОМЕ ТОГО, С 7 ЯНВАРЯ ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА:
- Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 07.23. Прибытие в Партизанск в 11.10, прибытие на станцию "Тихоокеанская" в 12.34
- Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток, отправление в 16.07. Прибытие в Партизанск в 17.20, прибытие во Владивосток в 21.17
Любители активного зимнего отдыха на лыжных базах в Анисимовке, Лукъяновке и Тигровом могут добраться до места назначения на следующих электропоездах:
- Владивосток - Партизанск, отправление в 07.23. Прибытие на ост.п. "74 км." (Лукъяновка) в 09.47, в Анисимовку в 09.55, в Тигровый в 10.14.
- Владивосток - Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 14.00. Прибытие на ост.п. "74 км." (Лукъяновка) в 16.27, в Анисимовку в 16.35, в Тигровый в 16.54.
- Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская", отправление в 18.30. Прибытие на ост.п. "74 км" (Лукъяновка) в 20.30, в Анисимовку в 20.38, в Тигровый в 20.54.
В обратном направлении:
- Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток, отправление в 05.54. Прибытие в Тигровый в 07.59, в Анисимовку в 08.19 , ост.п. "74 км" (Лукъяновка) в 08.25. Прибытие во Владивосток в 10.48.
- Партизанск - Владивосток,отправление 17.20. Прибытие в Тигровый в 18.27, в Анисимовку в 18.46, ост.п. "74 км (Лукъяновка) в 18.53. Прибытие во Владивосток в 21.17. С 7 ЯНВАРЯ ДАННЫЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ПО МАРШРУТУ "ТИХООКЕАНСКАЯ- ПАРТИЗАНСК - ВЛАДИВОСТОК". Отправление от станции "Тихоокеанская" в 16.07.
Компания-перевозчик напоминает, что перевозка лыжного снаряжения бесплатная.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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