Приморские электрички возвращаются к привычному графику. Традиционно в первые два дня нового года пассажиропоток максимально снижается - 1 и 2 января электропоездами пользуются минимальное количество приморцев. Рост пассажиропотока фиксируется с 3 января, когда начинается вторая волна активных передвижений жителей Приморья в гости к родственникам, друзьям и на лыжные базы. Уже 3 января приморские электрички возвращаются на свои маршруты. В оставшиеся дни новогодних каникул, по 8 января включительно, курсируют следующие пригородные электропоезда:

- Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 06.00

- Владивосток - Уссурийск, отправление в 06.47

- Владивосток - Кневичи, отправление в 07:08

-Владивосток - Партизанск, отправление в 07.23

- Владивосток - Кипарисово, отправление в 08:30

- Владивосток - Кневичи, отправление в 09.01

- Владивосток - Уссурийск - Спасск-Дальний, отправление в 11.00

- Владивосток - Кневичи, отправление в 12.00

- Владивосток - Надеждинская, отправление в 12.50

- Владивосток - Партизанск - мыс Астафьева, отправление в 14.00

- Владивосток - Надеждинская, отправление в 15.22

- Владивосток - Кневичи, отправление в 16.00

- Владивосток - Надеждинская, отправление в 16.25. В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ КУРСИРУЕТ ТОЛЬКО 3,4,5,6 ЯНВАРЯ

- Владивосток - Уссурийск - Спасск-Дальний - Ружино, отправление в 17.10

- Владивосток - Артем, отправление в 17.19

- Владивосток - Кневичи, отправление в 18.00

- Владивосток - Уссурийск, отправление в 18.09

- Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 18.30

- Владивосток - Надеждинская, отправление в 20.00

В обратном направлении:

- Раздольное - Владивосток, отправление в 05.44

- Смоляниново - Владивосток, отправление в 05.52

- Ружино - Спасск-Дальний - Уссурийск - Владивосток, отправление в 07.00

- Артем - Владивосток, отправление в 07.12

- Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток, отправление в 05.54

- Уссурийск - Владивосток, отправление в 06.47

- Кневичи - Владивосток, отправление в 07.48

- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 07.55

- Кневичи - Владивосток, отправление в 08.30

- Уссурийск - Владивосток, отправление в 09.30

- Кневичи - Владивосток, отправление в 10.30

- Кневичи - Владивосток, отправление в 13.15

- Надеждинская - Владивосток, отправление в 14.07

- Надеждинская - Владивосток, отправление в 16.40

- Партизанск - Владивосток, отправление в 17.30

- Кневичи - Владивосток, отправление в 17.40

- Спасск-Дальний - Уссурийск - Владивосток, отправление в 16.00

- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 20.00

КРОМЕ ТОГО, С 7 ЯНВАРЯ ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА:

- Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 07.23. Прибытие в Партизанск в 11.10, прибытие на станцию "Тихоокеанская" в 12.34

- Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток, отправление в 16.07. Прибытие в Партизанск в 17.20, прибытие во Владивосток в 21.17

Любители активного зимнего отдыха на лыжных базах в Анисимовке, Лукъяновке и Тигровом могут добраться до места назначения на следующих электропоездах:

- Владивосток - Партизанск, отправление в 07.23. Прибытие на ост.п. "74 км." (Лукъяновка) в 09.47, в Анисимовку в 09.55, в Тигровый в 10.14.

- Владивосток - Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 14.00. Прибытие на ост.п. "74 км." (Лукъяновка) в 16.27, в Анисимовку в 16.35, в Тигровый в 16.54.

- Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская", отправление в 18.30. Прибытие на ост.п. "74 км" (Лукъяновка) в 20.30, в Анисимовку в 20.38, в Тигровый в 20.54.

В обратном направлении:

- Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток, отправление в 05.54. Прибытие в Тигровый в 07.59, в Анисимовку в 08.19 , ост.п. "74 км" (Лукъяновка) в 08.25. Прибытие во Владивосток в 10.48.

- Партизанск - Владивосток,отправление 17.20. Прибытие в Тигровый в 18.27, в Анисимовку в 18.46, ост.п. "74 км (Лукъяновка) в 18.53. Прибытие во Владивосток в 21.17. С 7 ЯНВАРЯ ДАННЫЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ПО МАРШРУТУ "ТИХООКЕАНСКАЯ- ПАРТИЗАНСК - ВЛАДИВОСТОК". Отправление от станции "Тихоокеанская" в 16.07.

Компания-перевозчик напоминает, что перевозка лыжного снаряжения бесплатная.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]