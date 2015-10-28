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Жилищно-коммунальный комплекс Приморья работает в штатном режиме

Жилищно-коммунальный комплекс Приморья работает в штатном режиме

Фото: ИА Regnum

Как сообщили в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, мелкие аварии случаются, но они своевременно устраняются специальными бригадами.

Так, во вторник, 3 января, в Черниговском районе из-за обрыва троса золоудаления на котельной произошло снижение параметров  теплоносителя. Поломка устранена аварийной бригадой, сейчас теплоснабжение подаётся в полном объёме.

В департаменте напомнили, что во всех муниципалитетах в дни новогодних праздников  ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб.

«В районах работает горячая линия, куда жители могут обратиться в случае аварийной ситуации в системе ЖКХ. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер», – отметили в ведомстве.

Приморцы также могут обратиться в отдел жизнеобеспечения края по телефону: 8 (423) 222-42-72. Единая служба спасения – 112.

Отметим, для устранения аварийных ситуаций на объектах и системах ЖКХ края сформировано 850 аварийных бригад численностью более двух тысяч человек. В их распоряжении – около 1,2 тысяч единиц специальной техники.

Также в крае создан штаб по прохождению отопительного сезона, который возглавляет вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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