Все котельные Приморья полностью обеспечены топливом
Запасов мазута, дизельного топлива и угля на теплоисточниках Приморья достаточно для бесперебойного теплоснабжения края.
По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, запасы мазута составляют более 54 тысяч тонн, дизельного топлива 1,6 тысячи тонн, угля почти 213 тысяч тонн.
«Этого количества достаточно на 31, 31 и 35 дней соответственно для работы 876 котельных края», – пояснили в департаменте.
Как подчеркнула руководитель ведомства Елена Пархоменко, запасы топлива для котельных края постоянно пополняются.
«На складах находится тот запас топлива, который необходим для бесперебойной работы котельных в течение месяца, остальное топливо подвозится железнодорожным транспортом с нефтеперерабатывающих заводов и угледобывающих предприятий по утверждённому графику», – отметили в ведомстве.
Для работы котельных используется приморский уголь, а также завозится уголь из Красноярска, Хакасии. Жидкое топливо поставляется с заводов Ангарска, Комсомольска, Омска.
Всего в крае работают 876 котельных, обеспечивающих теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов.
Напомним, для координации работы всех ведомств, ответственных за успешное прохождение осенне-зимнего сезона, в регионе создан штаб под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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