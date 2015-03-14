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Все котельные Приморья полностью обеспечены топливом

Все котельные Приморья полностью обеспечены топливом

Фото: Администрация ПК

Запасов мазута, дизельного топлива и угля на теплоисточниках Приморья достаточно для бесперебойного теплоснабжения края.

По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, запасы мазута составляют более 54 тысяч тонн, дизельного топлива 1,6 тысячи тонн, угля почти 213 тысяч тонн.

«Этого количества достаточно на 31, 31 и 35 дней соответственно для работы 876 котельных края», – пояснили в департаменте.

Как подчеркнула руководитель ведомства Елена Пархоменко, запасы топлива для котельных края постоянно пополняются.

«На складах находится тот запас топлива, который необходим для бесперебойной работы котельных в течение месяца, остальное топливо подвозится железнодорожным транспортом с нефтеперерабатывающих заводов и угледобывающих предприятий по утверждённому графику», – отметили в ведомстве.

Для работы котельных используется приморский уголь, а также завозится уголь из Красноярска, Хакасии. Жидкое топливо поставляется с заводов Ангарска, Комсомольска, Омска.

Всего в крае работают 876 котельных, обеспечивающих теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов.

Напомним, для координации работы всех ведомств, ответственных за успешное прохождение осенне-зимнего сезона, в регионе создан штаб под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.  

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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