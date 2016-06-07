Более тысячи заявок на дальневосточный гектар одобрено в Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел совещание по реализации федерального закона о дальневосточном гектаре в регионе. Главной темой совещания стала подготовка к реализации третьего – всероссийского – этапа.

Как доложила заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Ирина Михеева, на сегодняшний день в Приморье подано около девяти тысяч заявок.Более тысячи жителей Приморского края уже в ближайшее время получат дальневосточные гектары.

«На рассмотрении сейчас находятся 400 договоров, 258 – на регистрации, 500 договоров уже зарегистрированы. В целом, в день мы обрабатываем по 10-12 заявок от граждан. Большинство, конечно, предпочитает обращаться за землей через федеральную информационную систему, на бумаге подано всего 129 заявлений», – отметила она.

Заместитель руководителя ведомства также добавила, что Приморье активно готовится к третьему этапу реализации федерального закона о дальневосточном гектаре, когда взять землю на Дальнем Востоке сможет любой житель Российской Федерации.

«По прогнозам, именно Приморье станет лидером по количеству желающих получить землю. Большой популярностью пользуется территория Владивостокской агломерации – Надеждинский и Шкотовский районы. По-прежнему популярны Ханкайский и Хасанский муниципальные образования. Для того, чтобы работа велась бесперебойно, мы планируем увеличить количество сотрудников, которые будут заниматься обработкой заявлений», – сообщила она.

Губернатор дал поручение проанализировать весь процесс согласования заявки на получение гектара и выявить, на каком этапе больше всего уходит времени.

«Наша задача – не допустить необоснованных отказов и ошибок. Если требуется на каком-то этапе увеличить количество сотрудников для эффективной и оперативной работы – мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специалисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказывали в предоставлении участка, а помогали их исправить», – заявил глава региона.

Владимир Миклушевский также добавил, что в закон о дальневосточном гектаре необходимо внести ряд поправок.

«У нас есть ряд предложений о внесении в закон поправок, которые упростят и ускорят работу по обработке и утверждению заявок на дальневосточный гектар. В ближайшее время мы намерены направить эти предложения Юрию Трутневу», – акцентировал внимание глава региона.

Напомним, закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.

Подать заявление на участие можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

«Выбрать дальневосточный гектар жители края также могут с помощью сотрудников многофункциональных центров “Мои документы”. Эта работа организована по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Обязательным условием при получении гектара является наличие учетной записи на Едином портале госуслуг. Незарегистрированным посетителям сотрудники МФЦ помогут создать личный кабинет», –рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций.

Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]