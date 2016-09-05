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Аграриям Приморья компенсировали ущерб от ЧС

Аграриям Приморья компенсировали ущерб от ЧС

Фото: Администрация Приморского края

Сельхозпроизводителям Приморья, пострадавшим в результате тайфуна «Лайонрок», выплатили 115 миллионов рублей.

По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Дениса Бочкарева, денежные средства получили только те сельхозпроизводители, кто вовремя застраховал свое имущество.

«Пострадавшие от тайфуна сельхозпроизводители получили из федерального бюджета 115 миллионов рублей. Поддержку получили те, кто в установленном порядке застраховал свое имущество», – подчеркнул Денис Бочкарев.

Отметим, в результате продолжительных дождей на территории края оказалось подтоплено более 28,5 тысяч гектаров посевов. Приморским аграриям была обещана поддержка со стороны Минсельхоза РФ в виде компенсации ущерба.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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