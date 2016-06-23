Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
Резидент ТОР «Михайловский» компания «Русагро-Приморье» построит комбикормовый завод и увеличит площадь пашни.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, компания будет производить корма на основе сои и кукурузы собственного производства.
«На площадке “Некруглово” ведутся подготовительные работы по строительству комбикормового завода мощностью 240 тысяч тонн комбикормов в год», – отметили в ведомстве.
Кроме того, компания увеличит площадь пахотных земель.
«Для обеспечения собственной кормовой базой будущих свинокомплексов компанией приобретены хозяйства Пограничного и Ханкайского районов. Таким образом, общая площадь пашни составит почти 37 тысяч гектаров», – добавили специалисты.
Напомним, по словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сельское хозяйство – одна из самых высокотехнологичных и перспективных отраслей, которой сейчас нужно уделять особое внимание.
В планах краевых властей – увеличить производство свинины в 12 раз, что превышает потребность жителей Приморья. Такие объемы позволят не только насытить местный рынок, но и обеспечить поставки свинины в соседние страны.
Отметим, ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Так, его якорный резидент «Русагро-Приморье» планирует построить 10 свинокомплексов общей мощностью 700 тысяч голов свиней единовременного содержания. Общий объем инвестиций составит – 18,7 миллиардов рублей.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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