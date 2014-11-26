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Во Владивостоке «Ростелеком» разогнал скорость интернета до 150 Мбит/с

Во Владивостоке «Ростелеком» разогнал скорость интернета до 150 Мбит/с

«Ростелеком» увеличил скорость интернета до 150 Мбит/с для жителей Владивостока. Это стало возможным благодаря модернизации оптической сети GPON.

«Компания ведет планомерную работу по увеличению скорости интернета в Приморском крае. Уже сегодня жители Владивостока могут подключить интернет со скоростью 150 Мбит/с. Мы строим «цифровую Россию», поэтому возможностей для наших клиентов будет становиться еще больше», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Тарифы со скоростью 150 Мбит/с доступны при подключении по технологии GPON («оптика в квартиру»). Во Владивостоке на оптические сети уже переключились более 9000 семей. Основным преимуществом волоконно-оптических линий является высокая пропускная способность и стабильность услуг связи.

Кроме того, клиентам «Ростелекома» во Владивостоке доступен специальный тарифный план «Игровой» со скоростью доступа до 150 Мбит/с. Подключая этот тариф, абоненты получают высокоскоростной доступ в интернет, а также целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре.

Оптические линии дают возможность подключить «Интерактивное телевидение» и просматривать более 220 каналов, в том числе свыше 80 каналов в формате высокой четкости (HD). Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, вернуться к началу программы, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Узнать подробности новых тарифных планов, проверить техническую возможность и подключить услуги связи можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Александр / Сегодня, 11:56
    № 1  
     

    Слишком громкое заявление. Хотя может не в Первореченском районе г. Владивостока. Давно поставлено опт. волокно улучшений нет. Желание уйти на другой провайдер. Интернет зависает постоянно. Стало не лучше чем был из простого провода.

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