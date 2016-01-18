Госпродагентство Приморья снижает цены

Госпродагентство Приморского края снизило цены на сахар и иваси.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, приморцы могут приобрести со склада во Владивостоке (улица Заречная,5) товары по социально ориентированным ценам.

«Сахар здесь стоит 50 рублей за килограмм, соль – 15. Килограмм риса продается по 48 рублей, гречка – 63, горох – 30, пшено – 26, овсянка – 28. Килограмм макаронных изделий можно приобрести за 33 рубля, литр соевого масла стоит 75 рублей», – отметили специалисты.

Также в продаже есть рыбные и мясные консервы.

«Полукилограммовая банка сардины иваси специального посола продается по 130 рублей. Консервированную сайру, горбушу и печень трески можно приобрести за 50 рублей. Печень минтая продается по 48 рублей за банку, тушеная говядина стоит 70 рублей», – добавили они.

Кроме того, в продаже есть мука, овощи и свежемороженая горбуша. С полным перечнем продуктов и ценами можно ознакомиться на официальном сайте Госпродагентства.

Продукцию предприятия по ценам ниже среднерыночных сейчас можно приобрести во Владивостоке, Дальнереченске, в селах Михайловке, Раздольном и поселке Кировский.

Напомним, по поручению Губернатора Владимира Миклушевского торговые точки, где приморцы смогут купить продукты по ценам значительно ниже розничных, должны появиться во всех крупных населенных пунктах края.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]