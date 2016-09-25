В понедельник из-за профилактических работ во Владивостоке ожидаются отключения света

В понедельник, 16 января, во Владивостоке рабочие МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые профилактические работы. В связи с этим в 83 домах приморской столицы ожидаются отключения света.

Все мероприятия – плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Ватутина ул. 10, 24, 4;

Нейбута ул. 10, 22, 24, 30;

Первомайский район

Надибаидзе ул. 30, 32.

Первореченский район

Баляева ул. 3;

Иртышская ул. 17А;

Марченко ул. 6.

Советский район

Александровича ул. 18, 20, 20А, 20В, 20Г, 20Е, 20Б, 20Д;

Весенняя ул. 1, 3, 7, 5;

Ломаная ул. 17, 19, 21, 23, 33, 43, 37, 35;

Минеральная ул. 4В, 2Д;

Никитина ул. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Плеханова ул. 1, 11, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 9, 2Д, 13А;

Стальского ул. 2;

Таежная ул. 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А;

Тимирязева ул. 19, 21, 42, 44, 31;

Шкотовская ул. 28.

Фрунзенский район

Амурская ул. 8;

Пограничная ул. 22А;

Фонтанная ул. 3, 7, 7А.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]