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В понедельник из-за профилактических работ во Владивостоке ожидаются отключения света

В понедельник из-за профилактических работ во Владивостоке ожидаются отключения света

В понедельник, 16 января, во Владивостоке рабочие МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые профилактические работы. В связи с этим в 83 домах приморской столицы ожидаются отключения света.

Все мероприятия – плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Ленинский район  

Ватутина ул. 10, 24, 4;
Нейбута ул. 10, 22, 24, 30;

Первомайский район

Надибаидзе ул. 30, 32.

Первореченский район

Баляева ул. 3;
Иртышская ул. 17А;
Марченко ул. 6.

Советский район 

Александровича ул. 18, 20, 20А, 20В, 20Г, 20Е, 20Б, 20Д;
Весенняя ул. 1, 3, 7, 5;
Ломаная ул. 17, 19, 21, 23, 33, 43, 37, 35;
Минеральная ул. 4В, 2Д;
Никитина ул. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9;
Плеханова ул. 1, 11, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 9, 2Д, 13А;
Стальского ул. 2;
Таежная ул. 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А;
Тимирязева ул. 19, 21, 42, 44, 31;
Шкотовская ул. 28.

Фрунзенский район 

Амурская ул. 8;
Пограничная ул. 22А;
Фонтанная ул. 3, 7, 7А.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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