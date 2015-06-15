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Руководство «Радиоприбора» не выплатило работникам более 460 млн рублей

Руководство «Радиоприбора» не выплатило работникам более 460 млн рублей

По состоянию на первое января 2017 года эта задолженность по невыплате заработной платы в крае занимает лидирующую позицию. Всего же предприятия Приморья задолжали своим сотрудникам 576,8 миллионов рублей. По данным Приморскстата, 80% общей суммы задолженности по выплатам приходится именно на ОАО «Радиоприбор».

Работники предприятия не получают свои деньги с июня 2015 года. Переводы сумм на заработную плату министерством обороны РФ были крайне нерегулярны, в результате чего каждому из 1200 работников обязаны выплатить в среднем 385 тысяч рублей. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации, все работники будут трудоустроены.

Кроме того, ЗАО «ТМК» в Уссурийске задолжало 370 работникам около 29 миллионов рублей заработной платы. Организация находится в стадии банкротства, и третья часть суммы не выплачена уволенным работникам.

В полном объёме погашена задолженность всем работникам ОАО «Дальневосточный Арсенал». Перебои с выплатой зарплаты на этом предприятии были регулярны, и длились не один год.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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