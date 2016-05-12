Владимир Миклушевский направился в поселок Светлогорье

Губернатор края Владимир Миклушевский направился в приморский поселок Светлогорье с рабочим визитом 18 января.

В рамках рабочей поездки глава региона встретится с трудовым коллективом Лермонтовского ГОКа и проведет расширенное совещание по вопросу сохранения предприятия и продолжения его производственной деятельности, а также социально-экономического развития населенного пункта. Губернатору доложат о проекте создания индустриального парка и других инвестпроектов, планируемых к реализации в поселке Светлогорье.

Также на совещании обсудят меры социальной поддержки населения. Владимир Миклушевский проверит ход исполнения своих поручений, данных по итогам предыдущих визитов в муниципалитет.

Напомним, с октября прошлого года часть работников Лермонтовского ГОКа находится в простое, руководство предприятия приняло решение о консервации производственных мощностей ввиду того, что разведанные запасы руды подходят к концу.

В ситуацию включился Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. По мнению главы региона, собственник комбината расписался в своей несостоятельности, оставив, по сути, более 200 его работников один на один с их проблемами. Глава региона поручил менеджменту предприятия представить подробный план по геологоразведке месторождений, а своим заместителям разработать программу, которая предусматривает создание новых рабочих мест для увольняемых сотрудников Лермонтовского ГОКа.

«Коллектив бросить мы не позволим!» – заявил Владимир Миклушевский.

По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского с 12 декабря в администрации Светлогорья открыт консультационный пункт Центра занятости населения. Также на Лермонтовском ГОКе создана рабочая группа, в которую вошли работники предприятия.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]