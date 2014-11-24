Заявления на дальневосточный гектар планируют принимать в МФЦ Приморья

Одной из обязанностей специалистов многофункциональных центров Приморья может стать прием заявлений на выдачу дальневосточных гектаров, в том числе в бумажном виде. Соответствующее поручение департаменту информатизации и телекоммуникаций дал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе совещания по подготовке к реализации третьего этапа федерального закона.

Как отметил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников, на сегодняшний день получателям гектара в приморских МФЦ оказывают только консультативную помощь.

«В каждом МФЦ есть компьютер, с помощью которого можно выбрать нужный участок. Специалисты центра оказывают консультативную помощь заявителю от регистрации на портале и до выбора гектара. Прием заявлений сотрудниками не предусмотрен», – сообщил он.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание собравшихся на том, что услуга по приему заявлений на дальневосточный гектар должна оказываться наравне со всеми госуслугами, переведенными в электронный вид.

«Это ускорит время на обработку заявлений и разгрузит уполномоченные органы власти. Причем, нужно проработать возможность подачи заявлений как в бумажном, так и в электронном виде. Например, если за гектаром придет пожилой человек, не владеющий навыками компьютера, вы должны будете помочь ему получить услугу в том виде, в котором ему будет удобно», – заявил глава региона.

Губернатор поручил в ближайшее время проработать все технические моменты и приступить к оказанию услуги.

«Все МФЦ должны стать одним из уполномоченных органов, чтобы к ним обратиться мог любой житель края. Впереди нас ждет сложный третий этап реализации программы, когда заявления начнут поступать со всей России, поэтому поручение должно быть выполнено оперативно», – подчеркнул глава региона.

По мнению главы региона, прием заявлений через МФЦ сделает процесс получения гектара более прозрачным и объективным для получателей, а также позволит избежать необоснованных отказов.

Отметим, на сегодняшний день приморцами подано более 9,1 тысяч заявлений на получение дальневосточного гектара.

Ранее Губернатор дал поручение проанализировать весь процесс согласования заявки на получение гектара и выяснить, на каком этапе больше всего уходит времени.

«Если требуется на каком-то этапе увеличить количество сотрудников для эффективной и оперативной работы – мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специалисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказывали в предоставлении участка, а помогали их исправить», – заявил глава региона.

Напомним, закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]