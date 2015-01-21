Подготовку к новому отопительному сезону начали в Приморье

Распоряжение о подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов подписал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Как рассказали в департаменте по ЖК все муниципалитеты края должны разработать и утвердить нормативно правовые акты по подготовке к новому отопительному сезону до марта 2017 года. Сейчас предприятия жилищно-коммунального комплекса региона составляют план ремонтных программ.Х и топливным ресурсам, все муниципалитеты края должны разработать и утвердить нормативно правовые акты по подготовке к новому отопительному сезону до марта 2017 года. Сейчас предприятия жилищно-коммунального комплекса региона составляют план ремонтных программ.

«В него в первую очередь вносят котельные и коммунальные сети, где этой зимой произошли аварии. Нельзя допустить повторения той ситуации, которая сложилась у нас в посёлке Сибирцево Черниговского района, когда в результате сразу нескольких аварий на котельных без тепла осталось более 40 объектов», – отметили в ведомстве.

По словам вице-губернатора Евгения Вишнякова, руководителям профильных ведомств, главам муниципалитетов, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций необходимо ответственно подойти к формированию и исполнению этих программ.

Он добавил, что при выполнении ремонтных работ используются современные материалы и оборудование – начиная от труб ПВХ и заканчивая установкой модульных котельных, где весь процесс автоматизирован.

«Обновляется и парк техники, оборудования. Только в прошлом году “Примтеплоэнерго” приобрело более 50 единиц специальной техники, закуплено и установлено 79 новых модульных котельных», – отметил Евгений Вишняков.

Отметим, ремонтная кампания не прекращается и во время отопительного сезона.

«По возможности, когда не требуется долгого отключения абонентов от тепло-водоснабжения при проведении аварийно-восстановительных работ, стараемся произвести замену не только вышедшего из строя оборудования или части повреждённой трубы, но и других частей запорной арматуры и труб», – рассказали коммунальщики.

Напомним, сейчас во всех 34 муниципалитетах края действует 876 котельных, обеспечивающих теплом обеспечивающих теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]