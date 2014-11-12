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Более 1,6 тысяч тонн трепанга выращено в Приморье в 2016 году

Более 1,6 тысяч тонн трепанга выращено в Приморье в 2016 году

Фото: Администрация ПК

Предприятия аквакультуры Приморья увеличили объем выращенного трепанга на 41%.

Как сообщил и.о. директора краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Сергей Наставшев, на сегодняшний день на территории Приморского края дальневосточный трепанг культивируют 27 предприятий аквакультуры.

«В 2016 году объем выращенного трепанга составил 1 607 тонн, что на 41% больше уровня 2015 года», – прокомментировал он.

Отметим, в 2017 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии в размере 21,6 миллионов рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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