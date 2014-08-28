Лермонтовский ГОК получит 250 миллионов рублей из бюджета Приморского края

На сохранение Лермонтовского ГОКа направят из краевого бюджета 250 миллионов рублей. Такое решение озвучил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе встречи с работниками предприятия в рамках рабочей поездки в Светлогорье 18 января.

Владимир Миклушевский встретился с трудовым коллетивом горно-обогатительного комбината и озвучил ключевые направления по сохранению предприятия.

«Предприятие должно работать, и мы делаем все, чтобы его сохранить. Для этого я принял решение направить из краевого бюджета 250 миллионов рублей. Решение беспрецедентное, кризисное. Эти средства позволят восстановить производство и полностью использовать нынешнее месторождение, обеспечив людей работой, пока собственник предприятия будет вести доразведку новых залежей», – заявил Губернатор Приморья.

Глава региона подчеркнул, период геологоразведки продлится около 2,5-3 лет.

Параллельно для снижения монозависимости поселка здесь будут развивать альтернативные производства. Так, в Светлогорье откроют лесоперерабатывающее производство. По словам руководителя «Тернейлесстрой» Леонида Ивлева, компания готова вложить в новый современный высокотехнологичный завод около 300 миллионов рублей и гарантирует занятость на первом этапе до 100 человек, на втором – еще 100 жителей поселка. Первые цеха планируют запустить уже к концу 2017 года.

Кроме того, по поручению главы региона разработан ряд мер социальной поддержки населения моногорода.

Как отметил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, в этом году заасфальтируют участок дороги Хабаровск-Владивосток-Нагорное, на ремонт внутри поселковых дорог муниципалитету направят целевую субсидию. Кроме того, в Светлогорье отремонтируют уличное освещение, в местной школе и детском саду старые деревянные окна заменят на пластиковые, а к осени в многоэтажные дома поселка проведут высокоскоростной интернет.

Также по просьбам местных жителей в феврале в Светлогорье отправится автопоезд «Забота», сначала взрослый, затем детский состав высококлассных специалистов.

На рассмотрении и вопрос строительства поселкового клуба, добавил вице-губернатор края Василий Усольцев.

Губернатор Приморья подчеркнул, региональные власти намерены лказать максимальную поддержку Светлогорью и готовы вкладывать средства на поддержку производства и его работников.

Отметим, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский находится с рабочим визитом в поселке Светлогорье 18 января. Глава региона встретился с трудовым коллективом "Лермонтовского ГОКа и провел расширенное совещание по вопросу сохранения предприятия и продолжения его производственной деятельности, а также социально-экономического развития населенного пункта. Губернатору также доложили о проекте создания индустриального парка и других инвестпроектов, планируемых к реализации в поселке Светлогорье.

Напомним, с октября прошлого года часть работников Лермонтовского ГОКа находится в простое, руководство предприятия приняло решение о консервации производственных мощностей ввиду того, что разведанные запасы руды подходят к концу.

В ситуацию включился Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

По мнению главы региона, собственник комбината расписался в своей несостоятельности, оставив, по сути, более 200 его работников один на один с их проблемами.

Глава региона поручил менеджменту предприятия представить подробный план по геологоразведке месторождений, а своим заместителям разработать программу, которая предусматривает создание новых рабочих мест для увольняемых сотрудников Лермонтовского ГОКа. Кроме того, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского с 12 декабря в администрации Светлогорья открыт консультационный пункт Центра занятости населения. Также на Лермонтовском ГОКе создана рабочая группа, в которую вошли и сотрудники предприятия.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]