Фонд развития моногородов одобрил проект индустриального парка в поселке Приморья

Фонд развития моногородов одобрил создание индустриального парка в поселке Светлогорье на севере Приморского края, сообщил руководитель краевого Инвестиционного агентства Антон Родионов.

"Решение создать индустриальный парк в поселке Светлогорье одобрено Фондом развития моногородов. В рамках проекта планируется разместить на территории девять предприятий, инвесторы которых подтвердили свои намерения. В их числе переработка вольфрамсодержащей руды, производство жестяной тары, модернизация производства шпона, рекреационно-спортивный комплекс и другие", - сказал Родионов на совещании по развитию Светлогорья.

Ранее сообщалось, что администрация Приморского края выделит 250 млн рублей на сохранение Лермонтовского горно-обогатительного комбината (ГОК) - градообразующего предприятия Светлогорья. Эти средства позволят поддерживать производство вольфрамового концентрата на имеющемся месторождении, пока идет разведка новых запасов руды. Также в 2017 году предполагается открыть здесь лесоперерабатывающее производство с сотней рабочих мест на первом этапе и еще сотней на втором.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]