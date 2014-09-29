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Фонд развития моногородов одобрил проект индустриального парка в поселке Приморья

Фонд развития моногородов одобрил проект индустриального парка в поселке Приморья

Фото: golovko.livejournal.com

Фонд развития моногородов одобрил создание индустриального парка в поселке Светлогорье на севере Приморского края, сообщил  руководитель краевого Инвестиционного агентства Антон Родионов.

"Решение создать индустриальный парк в поселке Светлогорье одобрено Фондом развития моногородов. В рамках проекта планируется разместить на территории девять предприятий, инвесторы которых подтвердили свои намерения. В их числе переработка вольфрамсодержащей руды, производство жестяной тары, модернизация производства шпона, рекреационно-спортивный комплекс и другие", - сказал Родионов на совещании по развитию Светлогорья.

Ранее сообщалось, что администрация Приморского края выделит 250 млн рублей на сохранение Лермонтовского горно-обогатительного комбината (ГОК) - градообразующего предприятия Светлогорья. Эти средства позволят поддерживать производство вольфрамового концентрата на имеющемся месторождении, пока идет разведка новых запасов руды. Также в 2017 году предполагается открыть здесь лесоперерабатывающее производство с сотней рабочих мест на первом этапе и еще сотней на втором.

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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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