На 30% увеличилось количество одобренных заявок на дальневосточный гектар в Приморье

За три месяца процент отказов по заявкам на получение дальневосточного гектара в Приморье снизился с 46% до 16%. Об этом сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре количество отказов составляло 46,8% от общего числа поданных заявок, в декабре этот показатель снизился до 30%, а в январе составил 15,9%.

«Всего за период действия программы от жителей Приморья поступило почти 9,5 тысяч заявок на дальневосточный гектар. В настоящий момент на рассмотрении находится более двух тысяч обращений, почти 400 договоров ожидают регистрации, более 600 – уже зарегистрированы», – сообщили в департаменте.

Отметим, задачу максимально снизить количество отказов на получение дальневосточного гектара в Приморье поставил Губернатор края Владимир Миклушевский. По поручению главы региона в регионе организована работа по оказанию всесторонней помощи гражданам в оформлении заявок на землю.

Особое внимание этому вопросу уделяется в том числе в связи с подготовкой к реализации третьего этапа закона о гектаре, когда землю в крае смогут получить все граждане России.

«Если требуется на каком-то этапе увеличить количество сотрудников для эффективной и оперативной работы – мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специалисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказывали в предоставлении участка, а помогали их исправить», – поручил глава региона.

Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. По мнению Губернатора края, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории.

Напомним, закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья.

Подать заявление на участие можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

«Выбрать дальневосточный гектар жители края также могут с помощью сотрудников многофункциональных центров “Мои документы”. Эта работа организована по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Обязательным условием при получении гектара является наличие учетной записи на Едином портале госуслуг. Незарегистрированным посетителям сотрудники МФЦ помогут создать личный кабинет», –рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]