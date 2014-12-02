С 23 января во Владивостоке повышается стоимость проезда в общественном транспорте

С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Соответствующее решение принял уполномоченный орган - департамент по тарифам администрации Приморского края.

Стоимость проезда в городских пассажирских автобусах составит 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 14 рублей, на фуникулере – 12 рублей. Такие тарифы будут действовать в краевом центре до конца 2017 года.

Напомним, последний раз проезд в общественном транспорте Владивостока дорожал ровно год назад. Тогда стоимость билета на всех видах наземного транспорта также повысилась на 1 рубль, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Источник: Администрация г.Владивостока