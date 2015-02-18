Дорожное ограждение установили на Новоивановской улице во Владивостоке
На улице Новоивановской во Владивостоке установили барьерное ограждение. Работы проведены силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, дорожное ограждение установлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети города. Длина дорожного ограждения составляет порядка 70 метров.
Напомним, что для организации и безопасности движения автомобилистов и пешеходов в городе устанавливают новые и ремонтируются старые дорожные знаки, оборудуют искусственные дорожные неровности, устанавливают и модернизируют светофорные объекты, на опасных участках устанавливается леерное и барьерное ограждение.
Источник: Администрация г.Владивостока
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