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Дорожное ограждение установили на Новоивановской улице во Владивостоке

Дорожное ограждение установили на Новоивановской улице во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

На улице Новоивановской во Владивостоке установили барьерное ограждение. Работы проведены силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, дорожное ограждение установлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети города. Длина дорожного ограждения составляет порядка 70 метров.

Напомним, что для организации и безопасности движения автомобилистов и пешеходов в городе устанавливают новые и ремонтируются старые дорожные знаки, оборудуют искусственные дорожные неровности, устанавливают и модернизируют светофорные объекты, на опасных участках устанавливается леерное и барьерное ограждение.

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Источник: Администрация г.Владивостока

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