Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:49
  0

Выплаты за сданное оружие получили 30 жителей Приморья

Выплаты за сданное оружие получили 30 жителей Приморья

За добровольно сданное оружие 30 жителей Приморья получили более 1,6 млн рублей.

По информации краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, в органы внутренних дел Приморья сдано: одна единица боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия, 19 единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, одна единица огнестрельного оружия самообороны, две единицы газового оружия, а также пять гранат, более двух тысяч патронов, более 13,6 килограмм взрывчатых веществ, снаряды.

По словам директора ведомства Дмитрия Леонова, граждане проявляют большую активность и заинтересованность в сдаче незаконно хранящихся у них предметов вооружения. 

«В текущем году эта работа будет продолжена, в бюджете Приморья заложены необходимые средства», – подчеркнул Дмитрий Леонов.

Он также добавил, что при добровольной сдаче оружия проходит процедура проверки, чтобы исключить факт совершённого преступления.

«Прежде чем человеку выплатить вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить не совершено ли с его помощью преступления, а также каким путём оно попало к нынешнему его владельцу», – отметил Дмитрий Леонов.

Комментировать

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря