Выплаты за сданное оружие получили 30 жителей Приморья

За добровольно сданное оружие 30 жителей Приморья получили более 1,6 млн рублей.

По информации краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, в органы внутренних дел Приморья сдано: одна единица боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия, 19 единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, одна единица огнестрельного оружия самообороны, две единицы газового оружия, а также пять гранат, более двух тысяч патронов, более 13,6 килограмм взрывчатых веществ, снаряды.

По словам директора ведомства Дмитрия Леонова, граждане проявляют большую активность и заинтересованность в сдаче незаконно хранящихся у них предметов вооружения.

«В текущем году эта работа будет продолжена, в бюджете Приморья заложены необходимые средства», – подчеркнул Дмитрий Леонов.

Он также добавил, что при добровольной сдаче оружия проходит процедура проверки, чтобы исключить факт совершённого преступления.

«Прежде чем человеку выплатить вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить не совершено ли с его помощью преступления, а также каким путём оно попало к нынешнему его владельцу», – отметил Дмитрий Леонов.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]