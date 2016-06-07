Приморскими гектарами интересуются жители центральной России

Чаще всего получением дальневосточных гектаров в сети интернет интересуются жители Санкт-Петербурга, Москвы и Якутии. Об этом сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья Терехов 19 января на пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн на primorsky.ru.

По словам руководителя ведомства, предварительно более 800 тысяч россиян изъявили желание получить землю в Приморском крае.

«Это результаты онлайн опроса. Мы готовы к такому потоку заявлений. Сейчас по поручению Губернатора рассматриваем вопрос об увеличении штата сотрудников, а также прорабатываем возможность включения в процесс МФЦ, чтобы граждане России могли подать заявление через любой многофункциональный центр страны», – отметил он.

Илья Терехов добавил, что на сегодняшний день около 30% всех заявок приходится на Надеждинский и Шкотовский районы, четверть – на Хасанский район.

«После 1 февраля, когда землю в Приморье сможет взять любой гражданин России, мы ожидаем, что именно эти территории будут популярны из-за близости к морским побережьям. По предварительным оценкам на территориях Владивостокской агломерации свободны еще более 40 тысяч гектар», – пояснил он.

И.о. главы ведомства также добавил, что чаще всего землями Приморья интересуются жители центральных районов России – Москвы и Санкт-Петербурга, а также дальневосточники, в частности жители Якутии.

Отметим, сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. По мнению Губернатора края, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории.

Напомним, закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.

Подать заявление на участие можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

«Выбрать дальневосточный гектар жители края также могут с помощью сотрудников многофункциональных центров “Мои документы”. Эта работа организована по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Обязательным условием при получении гектара является наличие учетной записи на Едином портале госуслуг. Незарегистрированным посетителям сотрудники МФЦ помогут создать личный кабинет», – рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]