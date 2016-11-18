Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:52
  0

Теплоснабжение школы в Артёме полностью восстановлено

Теплоснабжение школы в Артёме полностью восстановлено

Фото: Администрация ПК

В результате проведённых ремонтных работ на теплотрассе теплоснабжение школы №35 в Артёме  19 января восстановлено в полном объёме.

Как сообщили в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, ремонтными бригадами проведена регулировка системы отопления внутри здания школы, а также ликвидирован порыв теплострассы.

«Произведена наладка параметров давления в отопительной системе школы, выполнена регулировка задвижек. Кроме этого, на теплотрассе, идущей к школе, ликвидирован порыв трубы», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время тепло в школу подаётся в полном объёме, и температура соответствует норме.

Напомним, родители учащихся артёмовской школы №35 пожаловались на низкую температуру в помещениях учебного заведения. Департаментом по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, КГУП «Примтеплоэнерго», совместно с прокуратурой Артёма оперативно проведена проверка по данным обращениям. Выяснилось, что на котельной температурный режим соответствует норме, в наличии и необходимый запас топлива. Причина недостаточной температуры в классах школы Артема – некачественная работа системы отопления самого здания. Администрации Артема было поручено в срочном порядке заняться наладкой, а при необходимости, ремонтом внутридомовой системы отопления.

Комментировать

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря