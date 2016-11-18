Теплоснабжение школы в Артёме полностью восстановлено

В результате проведённых ремонтных работ на теплотрассе теплоснабжение школы №35 в Артёме 19 января восстановлено в полном объёме.

Как сообщили в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, ремонтными бригадами проведена регулировка системы отопления внутри здания школы, а также ликвидирован порыв теплострассы.

«Произведена наладка параметров давления в отопительной системе школы, выполнена регулировка задвижек. Кроме этого, на теплотрассе, идущей к школе, ликвидирован порыв трубы», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время тепло в школу подаётся в полном объёме, и температура соответствует норме.

Напомним, родители учащихся артёмовской школы №35 пожаловались на низкую температуру в помещениях учебного заведения. Департаментом по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, КГУП «Примтеплоэнерго», совместно с прокуратурой Артёма оперативно проведена проверка по данным обращениям. Выяснилось, что на котельной температурный режим соответствует норме, в наличии и необходимый запас топлива. Причина недостаточной температуры в классах школы Артема – некачественная работа системы отопления самого здания. Администрации Артема было поручено в срочном порядке заняться наладкой, а при необходимости, ремонтом внутридомовой системы отопления.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]