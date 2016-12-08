Во Владивостоке рабочие демонтируют скандальную стройку на Бестужева, 40

Во Владивостоке рабочие демонтируют забор скандальной стройки на Бестужева, 40. На прекращении строительства магазина на месте зеленого сквера настаивали общественность и представители власти. В конце концов Дмитрий Сулеев, учредитель фирмы-застройщика, был вынужден согласиться на демонтаж стройплощадки и облагораживание сквера.

19 января рабочие начали демонтаж строительной площадки на месте бывшего сквера у домов по адресу Бестужева, 36/38 и 40. Они обещают убрать забор до конца дня, а вырытые под фундамент ямы зароют в пятницу, 20 января. Тогда же вернут на место и детскую площадку.

Жители близлежащих домов радуются, но осторожно: говорят, нужно еще дождаться, пока все будет убрано, восстановлено и облагорожено. Ранее Дмитрию Сулееву поставили ультиматум на президиуме партии «Единая Россия», членом которой он является: либо он останавливает стройку, либо кладет партбилет на стол. Сулеев согласился с прекращением строительства и пообещал восстановить и облагородить сквер.

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» подтвердили, что все работы должны завершиться до конца недели.

«Дмитрий Сулеев обещал завершить демонтаж забора до конца этой недели – сегодня работы начаты, – сообщила Ольга Титаренко. – Также рабочим предстоит зарыть котлованы, восстановить детскую площадку. Сквер тоже будет восстановлен, но сроки пока неизвестны».

Напомним, с начала декабря жители дома по Бестужева, 40 отстаивают свой сквер, на котором началась стройка магазина. В конце декабря администрация Владивостока отменила разрешение на строительство, но застройщик намеревался оспорить это решение в суде. На митинге у памятника Ленину жители района и неравнодушные горожане потребовали лишить Дмитрия Сулеева депутатских полномочий. Через несколько дней судьба участка решилась на Президиуме регионального отделения партии «Единая Россия».

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]