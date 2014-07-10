На решение квартирного вопроса семей с тройняшками в Приморье запланировали более 30 млн рублей

Более 30 миллионов рублей в 2017 году направят на улучшение жилищных условий приморским семьям с тройнями. Этих средств достаточно для приобретения квартир для шести многодетных семей.

Как сообщили в краевом департаменте труда и социального развития, сегодня в списке на получение свидетельств, подтверждающих право на выплату, находятся две семьи.

«Это Альбина и Михаил Щербаковы из Владивостока, у которых в октябре 2015 года родились сын и две дочери. У супружеской пары Еловских из Уссурийска тройняшки родились 16 января прошлого года. Надежда и Александр воспитывают двоих сыновей и дочь», – уточняют специалисты.

Напомним, такая мера поддержки многодетных семей действует в Приморском крае с 2009 года. Возможность улучшить жилищные условия родителям, у которых одновременно появились трое малышей, дает краевой закон о поддержке льготных категорий граждан. Размер социальной выплаты рассчитывается из расчёта 18 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Приморскому краю Минстроем России.

По мнению вице-губернатора Павла Серебрякова такая государственная поддержка очень важна для многодетных родителей.

«Появление тройни, безусловно, радостное событие для семьи. Но для родителей – это дополнительные обязанности и большая ответственность. И в такой момент семьям просто необходима социальная помощь, финансовая поддержка для создания нормальных условий для развития детей. Приморский край – один из немногих регионов страны, где такая помощь закреплена законодательно», – подчеркивает заместитель главы региона.

За годы действия закона новоселье справила 51 семья с тройнями.

«С 2009 года расходы краевого бюджета на эту меру социальной поддержки многодетных родителей составили 226 миллионов рублей», – информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]